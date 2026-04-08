Franclim Carvalho concedeu a primeira coletiva como técnico do Botafogo nesta quarta-feira (8), durante apresentação no Nilton Santos. O português exaltou o Botafogo e disse estar muito animado com o retorno ao clube. Ele foi auxiliar de Artur Jorge em 2024, ano dos títulos da Libertadores e do Brasileirão.

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— Muita saudade, eu disse a pouco que mantive contato com muitas pessoas do Botafogo, não só com atletas, tive contato com pessoas do departamento médico, pessoas da diretoria, porque efetivamente nós criamos relação, as pessoas aqui abraçam, fazem nos sentir em casa — declarou o treinador.

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Franclim é apresentado em coletiva no Nilton Santos (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

No desembarque, no último fim de semana, Franclim Carvalho mostrou todo carinho pelos funcionários. Abraços, muita conversa e elogios marcaram a chegada do português ao Rio de Janeiro.

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— Para mim, eu acho que é visível, já no aeroporto de chegada eu quis transmitir isso, e agora vou reafirmar que é uma felicidade imensa estar aqui. É uma felicidade imensa quando o telefone toca da parte do Botafogo para algo profissional. Eu tive a felicidade de ser a segunda vez, portanto, como eu disse na chegada, fui escolhido pela segunda vez. Eu acho que dada a dimensão do glorioso, quando o telefone toca nós primeiro dizemos que sim, depois é que pensamos — iniciou Franclim.

— Obviamente que a motivação é enorme, é gigante. Nós temos tentado passar isso aos jogadores desde o primeiro minuto, porque defender este escudo que nós trazemos na camisa é uma responsabilidade muito grande, mas é uma satisfação enorme. E depois, quem passa por esta casa é impossível desligar. Impossível. Eu passei em 2024, mas acho que se passasse em 2014 era igual, porque nós não conseguimos desconectar da ligação que se criou com as pessoas que trabalham diariamente conosco e depois o envolvimento com os nossos torcedores, que vemos todas as semanas, seja aqui no Nilton Santos, seja em qualquer estádio do Brasil, seja em qualquer estádio da América do Sul, os nossos torcedores estão sempre presentes — declarou o treinador.

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Franclim foi auxiliar de Artur Jorge nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, e saiu da comissão do ex-técnico do Alvinegro, atualmente no Cruzeiro, para engatar a carreira de treinador principal.

— Eu já estava em Portugal, e já tinha decidido, como disse o Britto, não acompanhar os meus antigos colegas. Tivemos uma caminhada de muito sucesso, temos uma relação pessoal muito estreita. Foram muitos anos juntos com o Artur, com o João Cardoso, com o André Cunha e com o Tiago. Custou muito tomar a decisão de não acompanhar a antiga comissão. Custou muito. Eu sou uma pessoa de relações e a nossa relação era muito próxima. E a partir daí, o meu caminho estava traçado, eu tinha decidido, obviamente, que queria seguir a carreira de técnico principal — explicou o português.

O novo técnico foi questionado pela decisão de reintegrar o goleiro Neto ao elenco, o goleiro não entra em campo pelo alvinegro desde fevereiro, e havia sido afastado por decisão de John Textor.

— eu tive uma conversa com umas pessoas. O Neto tendo a possibilidade de integrar o elenco, teria que integrar. E nós temos que contar com todos os atletas, com todas as pessoas do staff, com todos os torcedores, com toda a direção. O Neto estando em condições físicas que está, nós não podemos esquecer que o Neto não tem competição há algum tempo, mas está apto fisicamente, tem que integrar o elenco. Eu conto com o Neto, com o Raul, com o Léo, com o Cristhian que tem que crescer, mas vai crescer. Temos o Ricardo Matos e o Marcelo para trabalhar diretamente com eles. Mas isso é que me fez integrar o Neto — esclareceu Franclim.

Franclim está regularizado e ficará no campo contra o Caracas (VEN), nesta quinta-feira, pela primeira rodada da Sul-Americana.

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