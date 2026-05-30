Flamengo busca manter escrita de 9 anos contra o Coritiba no adeus pré-Copa

O Flamengo entra em campo neste sábado (30), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Coritiba no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo marca a última apresentação do Rubro-Negro antes da pausa das competições nacionais para a disputa da Copa do Mundo. Além de buscar os três pontos, o time carioca defende uma invencibilidade caseira que já dura quase uma década.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Pedro entrou no segundo tempo e marcou o terceiro gol do Flamengo contra o Coritiba em 2023 (Foto: Armando Paiva / Lance!)

Historicamente, o Rio de Janeiro tem sido um território hostil para o Coxa. O Coritiba não supera o Flamengo fora de casa desde 2015. De lá para cá, o domínio é absoluto: o Rubro-Negro vem de cinco vitórias consecutivas atuando como mandante sobre a equipe paranaense desde 2017.

As equipes não se cruzavam desde 2023, ano em que o Flamengo venceu os dois confrontos do Brasileirão. Agora, o desafio é manter a escrita de nove anos em meio a um cenário atípico de elenco reduzido.

continua após a publicidade

Líder em convocações no futebol brasileiro, o Flamengo é a equipe mais afetada pela iminência do Mundial. Ao todo, nove jogadores do elenco principal foram chamados para defender suas seleções e já desfalcam o técnico Leonardo Jardim.

Para a Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti convocou o quarteto Danilo, Alex Sandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. No entanto, o "limpa" não parou por aí. O Rubro-Negro também perdeu peças fundamentais para as seleções sul-americanas, com as convocações de De Arrascaeta, Varela e De La Cruz pelo Uruguai, Carrascal pela Colômbia e Gonzalo Plata pelo Equador.

continua após a publicidade

Com quase um time inteiro fora de combate, a partida deste sábado será a oportunidade para reservas e jovens da base mostrarem serviço. A ideia da comissão técnica é garantir a vitória para manter a equipe no topo da tabela antes da paralisação, aproveitando o fator casa e o retrospecto favorável contra o adversário paranaense.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.