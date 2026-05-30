Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam em seus últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 30/05/2026
11:03
Cruzeiro x Fluminense (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraCruzeiro x Fluminense (Foto: Arte Lance!)
Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de CazéTV (Youtube), Premiere (canal fechado) e Record TV (canal aberto).

Ficha do jogo

CRU
FLU
18ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 31, de maio, às 20h30 (de Brasília)
Local
Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Lucas Casagrande (PR)
Assistentes
Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir

A Raposa chega embalada para o duelo depois de garantir sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o time comandado por Artur Jorge não perde há sete partidas. Atualmente, o Cruzeiro está na nona posição, com 23 pontos.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Do outro lado, o Tricolor também garantiu, durante a semana, sua classificação na Libertadores. No entanto, o grupo liderado por Zubeldia vem de uma derrota por 1 a 0 para o Mirassol. No Brasileirão, o Fluminense está na terceira posição, com 30 pontos, podendo alcançar a vice-liderança caso vença e o Flamengo tropece.

Martinelli comemora gol do Fluminense com Hércules (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 31 de maio, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube), Premiere (canal fechado) e Record TV (canal aberto)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra (Arroyo)

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Millán e Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Acosta; Savarino, Serna e John Kennedy

