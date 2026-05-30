Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam em seus últimos jogos antes da pausa para a Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão de CazéTV (Youtube), Premiere (canal fechado) e Record TV (canal aberto).
Relacionadas
- Cruzeiro
Cruzeiro: Sinisterra revela orientação de Artur Jorge e abre o jogo sobre sua condição física
Cruzeiro29/05/2026
- Flamengo
Último duelo entre Flamengo e Cruzeiro na Libertadores teve Arrascaeta como carrasco
Flamengo29/05/2026
- Futebol Nacional
Gerson e Jardim reencontram ex-clubes em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores
Futebol Nacional29/05/2026
Ficha do jogo
A Raposa chega embalada para o duelo depois de garantir sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. Além disso, o time comandado por Artur Jorge não perde há sete partidas. Atualmente, o Cruzeiro está na nona posição, com 23 pontos.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Do outro lado, o Tricolor também garantiu, durante a semana, sua classificação na Libertadores. No entanto, o grupo liderado por Zubeldia vem de uma derrota por 1 a 0 para o Mirassol. No Brasileirão, o Fluminense está na terceira posição, com 30 pontos, podendo alcançar a vice-liderança caso vença e o Flamengo tropece.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 18ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 31 de maio, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube), Premiere (canal fechado) e Record TV (canal aberto)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra (Arroyo)
FLUMINENSE (Técnico: Zubeldia)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Millán e Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Acosta; Savarino, Serna e John Kennedy
+ Aposte em jogos do Cruzeiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Código de indicação vbet
Temos um código de indicação Vbet para hoje. Insira o código no registro e aproveite todas as vantagens da plataforma, como Créditos Extras de aposta e Cashback de até 20% em esportes.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias