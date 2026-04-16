Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Juventud pela Sul-Americana

O Atlético está escalado para enfrentar o Juventud pela 2° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira (16) às 19h na Arena MRV. As equipes estão no Grupo B ao lado de Cienciano (Peru) e Puerto Cabello (VEN).

O Atlético está escalado para enfrentar o Juventud pela 2° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta quinta-feira (16) às 19h na Arena MRV. As equipes estão no Grupo B ao lado de Cienciano (Peru) e Puerto Cabello (VEN).

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Como chegam as equipes?

O Atlético-MG chega em baixa após ser derrotado nas duas últimas partidas. Na estreia da Sul-Americana foi derrotado por 2 a 1 para o Puerto Cabello e na sequência perdeu para o Santos por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na competição continental ocupa a lanterna do grupo B com nenhum ponto conquistado.

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Já o Juventud chega para a partida embalado por um resultado positivo no Campeonato Uruguaio, onde venceu o Progreso por 1 a 0, encerrando uma sequência de sete jogos sem vitória. Pela Copa Sul-Americana, no entanto, a equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Cienciano. Com isso, soma um ponto na competição continental e ocupa atualmente a terceira colocação no grupo.

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Confira as informações e as escalações de Atlético-MG x Juventud

Atlético-MG x Juventud

2° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos

📆 Data e horário: quinta-feira 16 de abril às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)

📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Alan Franco, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez, Victor Hugo e Bernard; Cuello, Reinier e Cauã Soares

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Juventud (Técnico: Sergio Blanco)

Sosa; Rabino, Pernicone, Morosini e Más; Izaguirre, Cecchini, Pérez; Mimbacas, Boselli e Alejo Cruz