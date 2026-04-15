Atlético-MG x Juventud: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Galo recebe a equipe uruguaia nesta quinta-feira (16) na Arena MRV
- Matéria
- Mais Notícias
Neste quinta-feira (16) o Atlético-MG recebe o Juventud às 19h na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
- Atlético Mineiro
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético-MG chega em baixa após ser derrotado nas duas últimas partidas. Na estreia da Sul-Americana foi derrotado por 2 a 1 para o Puerto Cabello e na sequência perdeu para o Santos por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na competição continental ocupa a lanterna do grupo B com nenhum ponto conquistado.
Já o Juventud chega para a partida embalado por um resultado positivo no Campeonato Uruguaio, onde venceu o Progreso por 1 a 0, encerrando uma sequência de sete jogos sem vitória. Pela Copa Sul-Americana, no entanto, a equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Cienciano. Com isso, soma um ponto na competição continental e ocupa atualmente a terceira colocação no grupo.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Juventud
Atlético-MG x Juventud
2° rodada - Sul-Americana - Fase de grupos
📆 Data e horário: quinta-feira 16 de abril às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
🟨 Arbitragem: Carlos Ortega (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)
📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Preciado), Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk (Cassierra)
Juventud (Técnico: Sergio Blanco)
Sosa; Mujica, Pernicone, Morosini e Más; Roldán, Cecchini, Pérez e Pereiro; Mimbacas e Alejo Cruz
