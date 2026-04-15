Atlético-MG x Juventud: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Galo recebe a equipe uruguaia nesta quinta-feira (16) na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/04/2026
17:00
Atualizado há 43 minutos
Atlético-MG x Juventud (Foto: Arte Lance!)
Neste quinta-feira (16) o Atlético-MG recebe o Juventud às 19h na Arena MRV, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
JUV
2° rodada
Sul-Americana - Fase de grupos
Data e Hora
quinta-feira 16 de abril às 19h (horário de Brasília)
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Carlos Ortega (COL)
Assistentes
Alexander Guzman (COL) e Christian Aguirre (COL)
Var
Nicolas Gallo (COL)
Onde assistir

Como chegam as equipes?

O Atlético-MG chega em baixa após ser derrotado nas duas últimas partidas. Na estreia da Sul-Americana foi derrotado por 2 a 1 para o Puerto Cabello e na sequência perdeu para o Santos por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Na competição continental ocupa a lanterna do grupo B com nenhum ponto conquistado.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Já o Juventud chega para a partida embalado por um resultado positivo no Campeonato Uruguaio, onde venceu o Progreso por 1 a 0, encerrando uma sequência de sete jogos sem vitória. Pela Copa Sul-Americana, no entanto, a equipe vem de um empate em casa por 1 a 1 com o Cienciano. Com isso, soma um ponto na competição continental e ocupa atualmente a terceira colocação no grupo.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Preciado), Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Cuello, Reinier e Hulk (Cassierra)

Juventud (Técnico: Sergio Blanco)
Sosa; Mujica, Pernicone, Morosini e Más; Roldán, Cecchini, Pérez e Pereiro; Mimbacas e Alejo Cruz

