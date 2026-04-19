Veja gols de Santos x Fluminense: Gabigol marca, mas Savarino empata com golaço

Santos e Fluminense estão se enfrentando na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de vitória sobre o Atlético-MG e tenta embalar na competição para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Tricolor carioca acumula duas derrotas consecutivas e precisa reagir para não perder contato com o pelotão da frente.

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Santos 1 x 0 Fluminense - ⚽ Gabriel Barbosa

Aos 8 minutos do primeiro tempo, William Arão desarmou Alisson no meio de campo, deixando a bola com Neymar. O camisa 10 invadiu a área, escorando a bola para Gabriel Barbosa, que acertou um chute forte no fundo da rede. Veja o gol:

Santos 1 x 1 Fluminense - ⚽ Savarino

Aos 23 minutos do primeiro tempo, veio o empate tricolor. Com o brilho e a catagoria da perna direita de Savarino, o Fluminense buscou o empate. Com um chutaço, o camisa 11 não deu chances para o goleiro Gabriel Brazão, que não conseguiu defender.

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Confrontos diretos

O retrospecto entre Santos e Fluminense é um dos mais equilibrados do futebol brasileiro. São 97 partidas oficiais, com 38 vitórias do Santos, 37 do Fluminense e 22 empates, segundo o oGol. Na Vila Belmiro, porém, o Peixe leva vantagem clara: 23 vitórias em 45 jogos, contra nove do Tricolor e 13 empates.

O recorte recente conta outra história. O Santos não vence o Fluminense desde outubro de 2021, quando fez 2 a 0 na Vila Belmiro, com gols de Diego Tardelli e Madson. Desde então, são seis jogos sem triunfo: dois empates em 2022, duas derrotas em 2023 e, em 2025, derrota por 1 a 0 no Maracanã, em abril, seguida de empate sem gols na Vila, em agosto.

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Este será o primeiro encontro entre as equipes em 2026, válido pela 12ª rodada. O duelo mais recente foi justamente o 0 a 0 pela Série A de 2025, em 31 de agosto, na Vila Belmiro, marcado por um gol de Neymar anulado e chances desperdiçadas pelos dois lados.