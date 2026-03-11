Veja gols de Bahia x Vitória: Ramon faz golaço, e Jean Lucas empata

Bahia e Vitória estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1 na Arena Fonte Nova. O atacante Willian José perdeu um pênalti, Ramon abriu o placar e Jean Lucas empatou. Veja abaixo:

Onde assistir Bahia x Vitória

Bahia e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Bahia, contra o Vitória, tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela e se consolidar no G-4. A equipe comandada por Rogério Ceni ocupa a 4ª colocação, com 7 pontos, e vem embalada pela conquista invicta do Campeonato Baiano em cima do próprio rival. Invicto no Brasileirão, o time tem mostrado força como mandante e busca manter a boa fase.

O Vitória, por sua vez, aparece logo atrás, em 15º, com 3 pontos, e busca encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas na competição. Sob o comando de Jair Ventura, o Leão da Barra quer aproveitar o clássico para dar uma resposta rápida, afastar a crise e se distanciar da zona de rebaixamento.