Veja gols de Bahia x Vitória: Ramon faz golaço, e Jean Lucas empata

Clássico é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
20:13
Willian José após marcar contra o São Paulo Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
imagem cameraWillian José perdeu pênalti no clássico (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Bahia e Vitória estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1 na Arena Fonte Nova. O atacante Willian José perdeu um pênalti, Ramon abriu o placar e Jean Lucas empatou. Veja abaixo:

Onde assistir Bahia x Vitória

Bahia e Vitória se enfrentam na noite desta quarta-feira (11), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Bahia, contra o Vitória, tenta aproveitar o fator casa para subir na tabela e se consolidar no G-4. A equipe comandada por Rogério Ceni ocupa a 4ª colocação, com 7 pontos, e vem embalada pela conquista invicta do Campeonato Baiano em cima do próprio rival. Invicto no Brasileirão, o time tem mostrado força como mandante e busca manter a boa fase.

O Vitória, por sua vez, aparece logo atrás, em 15º, com 3 pontos, e busca encerrar a sequência de duas derrotas consecutivas na competição. Sob o comando de Jair Ventura, o Leão da Barra quer aproveitar o clássico para dar uma resposta rápida, afastar a crise e se distanciar da zona de rebaixamento.

Fonte Nova está pronta para recebe Bahia x Vitória (Foto: divulgação / EC Bahia)
Fonte Nova recebe o clássico do Campeonato Brasileiro entre Bahia x Vitória (Foto: divulgação / EC Bahia)

