Vidente aponta resultado de Vasco x Palmeiras pelo Brasileirão

Vasco e Palmeiras vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (12), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, um vidente apontou qual será o resultado do duelo em São Januário.

De acordo com Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Vasco vencerá o Palmeiras jogando dentro de sua casa. O Gigante da Colina apresentará muita variação tática na estreia de Renato Gaúcho como treinador e sairá com a vitória.

A previsão do vidente mostrou que o jogo entre Vasco e Palmeiras será muito aberto e com chances de gol para os dois lados. Pela consistência e volume de jogo, o Cruz-Maltino vai levar vantagem e conquistará o triunfo pelo Brasileirão.

Vasco, do estreante Renato Gaúcho, recebe o Palmeiras, de Abel Ferreira, nesta quinta-feira (12), em São Januário (Foto: NotebookLM)

Onde assistir Vasco x Palmeiras

O Vasco recebe o Palmeiras nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da CazéTV (YouTube).

O Gigante da Colina entra em campo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe terá a estreia do novo comandante, Renato Gaúcho, e busca virar a chave na competição, já que, até o momento, conquistou apenas um ponto dos 12 disputados e ocupa a lanterna da competição.

Já o Palmeiras chega para pegar o Vasco embalado após conquistar seu 27º título estadual no último final de semana. A equipe comanda por Abel Ferreira deve ir a campo com uma equipe alternativa por uma questão de controle de carga. Em situação oposta ao Vasco, o Alviverde é o líder do Brasileirão e segue invicto na competição com três vitórias e um empate.

