O Corinthians apresentou a contratação de Jesse Lingard na noite desta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, horas antes do confronto diante do Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Lingard, inicialmente, agradeceu ao trabalho do presidente Osmar Stabile, do executivo Marcelo Paz e da comissão técnica de Dorival Júnior. O novo camisa 77 também não escondeu a pressão de vestir a camisa do Corinthians.

— Eu estou muito grato ao Marcelo [Paz], presidente [Osmar Stabile, técnico [Dorival Júnior]. É uma honra estar aqui. Eu vim aqui para vencer, eu gosto de vencer. Eu gosto de vencer taças. Um clube como o Corinthians, as expectativas são altas Tem uma pressão, e eu gosto disso — disse Jesse Lingard.

Lingard comemorou o acerto com o Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/ Lance!)

O meia-atacante também falou como pode ajudar o Corinthians taticamente no esquema comandado pelo técnico Dorival Júnior.

— Em campo, eu sou sempre feliz, eu gosto de criar oportunidades, gosto de trabalhar pesado, com meus colegas. Faço tudo para ganhar. Isso é realmente um ponto forte em minha carreira. Me adaptar aos jogos, à forma de jogar. É sobre jogar 90 minutos. Não é sobre habilidade, é sobre entender o futebol e gerar oportunidades de gols.

— Vai depender da formação. Sempre fui versátil, gosto de jogar de forma versátil, meio-campo, ataque, esquerda, direita. Posso me adaptar. Vai depender do técnico — seguiu.

Jesse Lingard admitiu conhecer pouco sobre o futebol brasileiro, mas afirmou que, pelo que acompanhou recentemente, vê um futebol intenso e tático. — Como eu falei antes, não assisti muito, mas desde que cheguei, assisti. É um jogo atlético, intenso, tático, e para mim, é sobre essa adaptação ao técnico, ter essa conversa como esse time joga e como vou me adaptar nessa forma de jogar — comentou.

Carreira de Lingard

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.

Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.

