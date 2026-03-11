Quem forma o ataque? Confira escalação do Cruzeiro para jogo contra o Flamengo

O técnico Tite tem uma série de desfalques para o duelo contra o Flamengo, na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A principal delas no ataque do Cruzeiro, com a ausência de Kaio Jorge.

Para o lugar do camisa 19, artilheiro da última edição do Brasileirão, Néiser Villareal e Chico da Costa disputavam uma posição no time titular.

No setor defensivo, William é baixa por ter sido expulso no jogo contra o Corinthians. Em seu lugar, Tite escalou o experiente Fagner, e terá como opção no banco o jovem Kauã Moraes.

No meio de campo, o Cruzeiro não poderá contar com Lucas Romero, que teve uma fratura na costela e dá lugar a Matheus Henrique.

Sendo assim, Tite escalou o Cruzeiro com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Neyser.

Tite, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Flamengo x Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes medem forças no Maracanã, no Rio de Janeiro, que deve receber grande público.

Rubro-negros e cruzeirenses chegam em alta para esse confronto. Afinal, ambos foram campeões estaduais. Nos pênaltis, a equipe carioca bateu o Fluminense e levantou a sua 40ª taça. Já a Raposa venceu o Atlético-MG, em confronto que ficou marcado por uma briga generalizada.

