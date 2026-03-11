Veja gol em Atlético-MG x Internacional: Galo sai na frente no placar

O Atlético-MG saiu na frente do placar no confronto contra o Internacional, desta quarta-feira (11), na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo aos três minutos da partida, o atacante Tomás Cuello tirou o zero do placar para o Galo.

A jogada do gol foi marcada pela coletividade do ataque do clube mineiro. Após uma sequência de passes, Hulk achou Tomás Cuello em velocidade pela ponta direita. O argentino fintou um jogador e ao entrar na área do Colorado finalizou cruzado para marcar.

O arremate rasteiro não deu chances para o goleiro Rochet realizar a defesa. Veja o lance completo abaixo:

