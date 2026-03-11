menu hamburguer
Futebol Nacional

Veja gol em Atlético-MG x Internacional: Galo sai na frente no placar

Equipe se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
19:14
Cuello marca para o Atlético-MG contra o Internacional (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)
imagem cameraCuello marca para o Atlético-MG contra o Internacional (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Gazeta Press)
O Atlético-MG saiu na frente do placar no confronto contra o Internacional, desta quarta-feira (11), na Arena MRV, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo aos três minutos da partida, o atacante Tomás Cuello tirou o zero do placar para o Galo.

➡️ Atlético-MG está escalado com novidades para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão

A jogada do gol foi marcada pela coletividade do ataque do clube mineiro. Após uma sequência de passes, Hulk achou Tomás Cuello em velocidade pela ponta direita. O argentino fintou um jogador e ao entrar na área do Colorado finalizou cruzado para marcar.

O arremate rasteiro não deu chances para o goleiro Rochet realizar a defesa. Veja o lance completo abaixo:

