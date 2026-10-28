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Veja gols em Bahia x São Paulo: Bobadilla empata a partida

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 21:46
Atualizado há 0 minutos
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Elenco do Bahia reunido antes da partida contra o São Paulo
Elenco do Bahia reunido antes da partida contra o São Paulo (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Bahia e São Paulo estão se enfrentando desta quarta-feira (28), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

Aos 5 minutos da primeira etapa, O Bahia trabalha a bola pelo setor direito e ela chega em Jean Lucas. O meia cruza na primeira trave e Rodrigo Nestor cabeceia para o chão. Rafael vai no lance, mas a bola passa rente à trave e balança as redes. Lei do ex na Fonte Nova.

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Veja o gol:

Aos 9 minutos da primeira etapa, quase um replay do primeiro gol, o Bahia chega pela direita e cruza para o gol. Marcos Victor faz boa jogada e cruza na segunda trave. Erick Pulga toma a frente de Pedro Lima e, na pequena área, toca para o fundo do gol. O Bahia amplia a vantagem.

Veja o gol:

Aos 42 minutos da primeira etapa, Wendell vai ao fundo e toca para o meio com Calleri. Na domina e já toca para trás, onde Lucas aparece com espaço. O camisa 7 ajeita o corpo e solta a bomba de fora da área para vencer Ronaldo e diminuir o marcador.

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Veja o gol:

Aos 49 minutos da primeira etapa, Pedro Lima cobra escanteio na área, Ronaldo sai de soco e a bola sobra na entrada da área. Bobadilla domina, conduz para abrir espaço para o chute e finaliza no alto, sem a menor chance para Ronaldo. 

Veja o gol:

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No último confronto, o time baiano empatou com o Santos por 1 a 1, fora de casa. Já o Tricolor empatou com o Mirassol por 1 a 1, também longe de seus domínios. Na tabela de classificação, o Bahia ocupa a sétima colocação, com 49 pontos. O São Paulo, por sua vez, está em nono lugar, com 42 pontos.

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Onde assistir

  • Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
  • 📅 Data: 28 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
  • TV Globo, Premiere e GE TV

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