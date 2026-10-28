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AO VIVO: siga Fluminense x Internacional pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 33° rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 18:33
Atualizado há 0 minutos
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Partida entre Fluminense e Internacional; jogadores disputam a bola no ar.
Fluminense e Internacional se enfrentam no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Fluminense e o Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, mas o Lance! abre os trabalhos antes mesmo do apito inicial. Fique ligado no tempo real!

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Ao vivo: siga Fluminense x Internacional com o Lance!
(FLU 0 x 0 INT)

FALA, BERNARDO PINHO!!

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!!!

1T - 48' - Hércules arrisca da intermediária e a bola passa perto da trave à direita de Kauan.

1T - 47' - QUE PERIGO!!
Guga cruza no segundo poste, Hulk aparece para cabecear mas é bloqueado por Aguirre.

1T - 46' - Inter parte em contra-ataque, Matheus Bahia recebe, chuta forte mas acerta o meio do gol de Fábio, que fica com a bola.

1T - 46' - Bate-rebate na área do Inter, a bola sobra para Guga, que arrisca de fora da área mas tem seu chute bloqueado.

+5 MINUTOS!! VAMOS ATÉ OS 50!!!

1T - 42 - Ganso erra passe no meio de campo, Inter recupera a bola, Bernabéi recebe pelo lado direito e arrisca de muito longe, a bola passa a esquerda do gol de Fábio.

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1T - 39 - Alan Patrick cobra a falta em cima da barreira!

1T - 38 - Juninho puxa um ataque pela esquerda, dribla dois e acaba sofrendo uma falta na intermediária.

1T - 36 - Alan Patrick cruza na área, mas havia impedimento no lance.

1T - 35 - Inter troca passes na frente da área do Fluminense, Alan Patrick é derrubado por Ganso. Falta perigosa para o Colorado.

1T - 32 - Renê lança para Hulk em profundidade, mas atacante não consegue dominar.

1T - 31' - Canobbio recebe na esquerda, tenta chute, que acaba sendo bloqueado pela defesa do Inter.

1T - 30' - Jogo retomado!

1T - 27' - Escanteio é cobrado, Kauan sai para socar a bola e acaba atingindo o zagueiro Thiago Silva. Na dividida, Thiago Maia também acabou atingido e pediu atendimento.

1T - 26' - Defesa do Inter se atrapalha e Fluminense dispara em contra-ataque com Ganso, que acha Canobbio na frente mas bola é afastada para escanteio.

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1T - 22' - Hulk encontra Canobbio na direita; o uruguaio recebe livre e chuta fraco no gol de Kauan.

FALA, BERNARDO PINHO!

1T - 17' - Canobbio dribla Alan Patrick na lateral da área, mas acaba adiantando muito a bola, que sai na linha de fundo. Bola para o Inter.

1T - 15' - Fluminense troca passes no campo de ataque, mas não encontra espaços para progredir.

1T - 12' - Inter tenta partir em contra-ataque com Bernabéi, mas defesa do Fluminense corta o avanço.

1T - 08' - PERIGO INTERNACIONAL
Alerrando recebe livre em lançamento longo e tenta encobrir Fábio, que se recupera e faz a defesa. A jogada, contudo, foi anulada por impedimento do atacante colorado.

1T - 07' - Escanteio cobrado, e defesa do Fluminense afasta.

1T - 06' - Pela ponta direita, Ronaldo puxa o ataque do Internacional e cruza na área. Guga tenta o recuo de peito para Fábio, mas erra a pontaria e manda pela linha de fundo. Escanteio para o Inter.

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1T - 04' - PRIMEIRA CHEGADA DO FLUMINENSE
Canobbio recebe pelo lado direito, mas chuta fraco ao gol de Kauan.

1T - 02' - Bernabei tenta drible em profundidade, mas defesa do Fluminense afasta.

1T - 00' - BOLA ROLANDO NO MARACANÃ!!

19h23 - Equipes entrando em campo!!

Em entrevista pré-jogo à Record, Alan Patrick falou sobre cada confronto ser encarado como decisão nesta reta final:

Postura e encarar os jogos como finais: — No último jogo não foi diferente com o Botafogo e não será diferente do próximo jogo, que é o Coritiba, né, na nossa casa, então acho que todos têm essa consciência de encarar como final.

Mobilização do grupo e busca pelos pontos na reta final: — Eu tento, né, junto com os meus companheiros, estar, mobilizando todos para que todos estejam na mesma sintonia, com a mesma vontade, com o mesmo objetivo, pra gente seguir somando os pontos necessários.

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Em entrevista pré-jogo na Flu TV, Hulk projetou o confronto:

Objetivo para a partida de hoje: — Bem, a gente vem com... um único objetivo hoje que é ganhar. Hoje não... não tem outro resultado que possa passar na nossa cabeça, mesmo sabendo da dificuldade que vamos ter, vamos enfrentar a equipe do Inter, que tá lutando contra o rebaixamento, e a gente sabe que essas equipes dão a vida. E assim também tem que ser do nosso lado: dar a vida, deixar a vida em campo.

Aprendizados do jogo anterior e correção de erros: — Aprender, principalmente com o último jogo, onde a gente... onde nós não conseguimos implantar o nosso futebol, que é... que é jogar, com... errando menos. Infelizmente, tivemos muitos... muitos erros, né, no jogo contra a Chapecoense, que acabou nos causando a... a derrota.

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Necessidade de vitória em casa e pressão por resultados: — Hoje, voltando a jogar em casa, precisamos retornar às vitórias em casa, né, pra poder... eh... levar essa... tentar trabalhar um pouco mais leve, né? A gente sabe que o ambiente é bom, existe muito respeito aqui, muito... muito comprometimento de todo... de todo mundo, tanto os jogadores, comissão, diretoria, enfim. Mas precisamos de resultado. A gente sabe que o futebol vive de resultado.

Eliminação na Libertadores e novo foco no Campeonato Brasileiro: — Infelizmente, não conseguimos o nosso principal objetivo, que era ir pra final da Libertadores. Agora, o que nos resta é encarar esses seis jogos agora como seis finais, pra que a gente possa dar o nosso melhor e, se Deus quiser, consigamos o nosso objetivo, que agora... que agora é estar... terminar a temporada entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro."

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O lateral Guga jogará com o número "150" dourado na manga do uniforme, em homenagem aos seus 150 jogos recém-completados com a camisa do Tricolor, na partida passada contra a Chapecoense.

FLUMINENSE ESTÁ ESCALADO PARA ENFRENTAR O INTERNACIONAL

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INTERNACIONAL - 33ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere, Record e Cazé TV
🕴️ Árbitro: Lucas Casagrande
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Francisco Chaves Bezerra Junior
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes

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Escalações:

🔴🟢⚪ Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules, Nonato e Ganso; Savarino, Canobbio e Hulk.

🔴⚪ Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan Jesus; Aguirre, Maripán, Juninho e Matheus Bahia; Thiago Maia, Ronaldo e Alan Patrick; Bruno Gomes, Bernabei e Alerrandro.

Partida entre Fluminense e Internacional; jogadores disputam a bola no ar.
Fluminense e Internacional se enfrentam no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
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