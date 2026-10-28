Com retorno de Calleri, São Paulo está escalado para enfrentar o Bahia
Equipes se enfrentam logo mais, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão
O São Paulo está pronto para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de alguns desfalques, como Marcos Antônio, Artur e Iago, o técnico Dorival Jr. conta com o retorno de Calleri na equipe.
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O meia Cauly também voltou a ficar disponível após ser preservado das últimas partidas por uma questão relacionada ao uso de medicação que consta na lista de substâncias proibidas no esporte. No entanto, ele aparece apenas entre os reservas nesta partida em Salvador.
Um ponto de atenção para a comissão técnica fica por conta do grande número de jogadores pendurados e que podem virar desfalques no meio da semana, no clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.
Entre os jogadores pendurados estão o zagueiro Sabino, os laterais Lucas Ramon e Wendell, os meio-campistas Danielzinho e Marcos Antônio, além dos atacantes Ferreirinha, Luciano e André Silva.
Escalação do São Paulo
Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri.
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