Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'

A arbitragem de Santos e Palmeiras gerou revolta entre torcedores do Flamengo nas redes sociais, nesta quarta-feira (28). Aos 35 minutos do primeiro tempo, jogadores santistas reclamaram de um possível pênalti após a bola tocar na marcação alviverde, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

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O lance repercutiu entre rubro-negros, que questionaram a decisão em meio à disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, flamenguistas ironizaram o que consideraram mais um possível benefício ao Palmeiras. Veja a repercussão:

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➡️ Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

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Classificação e jogos

Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de dormir na liderança do Brasileirão: o Verdão chega aos mesmos 70 pontos do Flamengo, que tem uma vitória a mais e joga nesta quinta-feira (29) contra o Vasco. O próximo duelo dos comandados de Abel Ferreira será justamente com o Cruz-Maltino, no Nubank Parque, no domingo (1º), pela Copa do Brasil.

Já o Santos permanece na 8ª colocação, com 47 pontos, e pode se distanciar da briga por vaga na Libertadores, dependendo dos demais resultados da rodada. O Peixe volta a jogar pelo campeonato nacional na segunda-feira (2), diante do Bragantino, fora de casa.

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✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS - 33ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🕴️ Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira

🟨 Cartões amarelos: João Schmidt, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (Santos); Barboza, Giay, Marlon Freitas e Piquerez (Palmeiras).