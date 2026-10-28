Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'

Equipes empataram sem gols nesta quarta-feira (28)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 20:28
Atualizado há 4 minutos
Favorite o Lance! no Google
Flávio Rodrigues apitando Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro
Flávio Rodrigues apitando Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

A arbitragem de Santos e Palmeiras gerou revolta entre torcedores do Flamengo nas redes sociais, nesta quarta-feira (28). Aos 35 minutos do primeiro tempo, jogadores santistas reclamaram de um possível pênalti após a bola tocar na marcação alviverde, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

➡️ AO VIVO: siga Santos x Palmeiras pelo Brasileirão

O lance repercutiu entre rubro-negros, que questionaram a decisão em meio à disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, flamenguistas ironizaram o que consideraram mais um possível benefício ao Palmeiras. Veja a repercussão:

continua após a publicidade

➡️ Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Classificação e jogos

Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de dormir na liderança do Brasileirão: o Verdão chega aos mesmos 70 pontos do Flamengo, que tem uma vitória a mais e joga nesta quinta-feira (29) contra o Vasco. O próximo duelo dos comandados de Abel Ferreira será justamente com o Cruz-Maltino, no Nubank Parque, no domingo (1º), pela Copa do Brasil.

Já o Santos permanece na 8ª colocação, com 47 pontos, e pode se distanciar da briga por vaga na Libertadores, dependendo dos demais resultados da rodada. O Peixe volta a jogar pelo campeonato nacional na segunda-feira (2), diante do Bragantino, fora de casa.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS - 33ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
🕴️ Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira
🟨 Cartões amarelos: João Schmidt, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (Santos); Barboza, Giay, Marlon Freitas e Piquerez (Palmeiras).

Tudo sobre
Sugerida para você!
Abel Ferreira em Santos e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate

Há 26 minutos
Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Fora de Campo

Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'

Há 1 hora
Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (28)

Fora de Campo

Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

Há 2 horas
Marc Cucurella treinando com o Real Madrid, camisa verde camuflada, ao lado de colega.

Futebol Internacional

Cucurella desafia Baena para luta de boxe: 'Desperta o pior em mim'

Há 9 horas
Morgan Gibbs-White em ação pela Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Meia da Premier League tem casa assaltada e aumenta onda de crimes contra jogadores

Há 9 horas
Palmeiras e Santos se enfrentam na baixada santista nesta quarta-feira (28) (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

IA crava autor de dois gols no clássico Santos x Palmeiras

Há 10 horas
Mais LANCE!
São José: elenco de futebol em grupo com faixa FORÇA MIGUEL! ESTAMOS COM VOCÊ. DEUS ABENÇOE.

Corinthians lamenta morte de goleiro de 14 anos do São José

Jornalista destacou as atuações recentes do camisa 9 do Peixe (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Jornalista aponta trunfo do Santos desta temporada

Jornalista destacou a ação do Rubro-Negro antes do confronto contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Rizek é sincero sobre Flamengo na Libertadores: 'Venho dizendo'

Fernando Seabra foi demitido após a derrota para o Grêmio (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Portal europeu dispara sobre Brasileirão após 20ª demissão

Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída

Real Madrid emite pedido de desculpa após atitude polêmica de Mbappé

Guerrinha fez a cobertura do Internacional após vários anos no hipismo (Foto: Reprodução)

Morre Guerrinha, ícone do jornalismo esportivo, aos 70 anos

Soteldo e Bernabei em Internacional x Fluminense

Inteligência artificial projeta vencedor em Fluminense x Internacional

Jogadores do Santos e do Palmeiras disputam a bola em partida de futebol Santos x Palmeiras

Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Vitor Roque, do Palmeiras, sofre a marcação de um jogado do Santos

Vidente aponta vencedor de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal

Estrangeiros reagem à atuação de Bruno Guimarães em eliminação: 'Sempre foi'

Luxemburgo conquistou dois títulos pelo Timão (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

Luxemburgo é sincero sobre volta ao Corinthians: 'Quero deixar claro'

Campeões do mundo pela Espanha, Cucurella e Lamine Yamal em ação no clássico entre Real Madrid e Barcelona

Barcelona x Real Madrid registra maior audiência pós-Copa do Mundo na CazéTV

Flávio Medeiros do Al Faisaly comemorando gol

Ex-Bahia, Flávio Medeiros marca golaço e garante vitória do Al Faisaly