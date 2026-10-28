Torcida do Flamengo reage à polêmica em Santos x Palmeiras: 'Claro'
Equipes empataram sem gols nesta quarta-feira (28)
A arbitragem de Santos e Palmeiras gerou revolta entre torcedores do Flamengo nas redes sociais, nesta quarta-feira (28). Aos 35 minutos do primeiro tempo, jogadores santistas reclamaram de um possível pênalti após a bola tocar na marcação alviverde, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
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O lance repercutiu entre rubro-negros, que questionaram a decisão em meio à disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, flamenguistas ironizaram o que consideraram mais um possível benefício ao Palmeiras. Veja a repercussão:
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Classificação e jogos
Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de dormir na liderança do Brasileirão: o Verdão chega aos mesmos 70 pontos do Flamengo, que tem uma vitória a mais e joga nesta quinta-feira (29) contra o Vasco. O próximo duelo dos comandados de Abel Ferreira será justamente com o Cruz-Maltino, no Nubank Parque, no domingo (1º), pela Copa do Brasil.
Já o Santos permanece na 8ª colocação, com 47 pontos, e pode se distanciar da briga por vaga na Libertadores, dependendo dos demais resultados da rodada. O Peixe volta a jogar pelo campeonato nacional na segunda-feira (2), diante do Bragantino, fora de casa.
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X PALMEIRAS - 33ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
🕴️ Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira
🟨 Cartões amarelos: João Schmidt, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho (Santos); Barboza, Giay, Marlon Freitas e Piquerez (Palmeiras).
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