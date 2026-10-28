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Vasco acerta renovação de Ramon Rique até dezembro de 2030

Volante de 19 anos foi promovido ao profissional em 2026

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 18:30
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Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil
Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco acertou a renovação de contrato do volante Ramon Rique até dezembro de 2030. Cria de São Januário, o jogador de 19 anos ganhou espaço no elenco profissional em 2026 e se destacou pelas atuações ao longo da temporada.

Ramon chegou ao clube em 2020, ainda na categoria Sub-13, e conquistou títulos importantes pelas categorias de base. Entre eles estão a Copa Brasileirinho Sub-14, em 2021, e o Campeonato Brasileiro Sub-20, conquistado de forma inédita neste ano.

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Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil.
Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A estreia do volante pela equipe principal aconteceu em abril, na vitória por 3 a 0 sobre o Olimpia, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Desde então, Ramon disputou 23 partidas pelo profissional do Vasco e marcou seu primeiro gol na goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2026, o jogador também soma duas assistências.

O desempenho no time principal rendeu ao volante uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, em outubro, para a disputa de amistosos da categoria. Com a renovação encaminhada até o fim de 2030, o Vasco amplia o vínculo com mais uma promesssa formada em suas categorias de base.

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