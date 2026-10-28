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Palmeiras: Abel detona gramado da Vila e descarta abrir mão do Brasileirão por copas

Alviverde empatou sem gols com o Santos e terminará a rodada na segunda colocação, independentemente do resultado da partida do Flamengo

PorVitor PalharesSantos (SP)
28/10/2026 22:11
Atualizado há 37 minutos
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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Abel Ferreira iniciou a entrevista coletiva após o empate sem gols entre Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Brasileiro, com críticas ao gramado da Vila Belmiro. O treinador classificou como "inadmissíveis" as condições do campo e cobrou uma regulamentação mais rigorosa por parte dos organizadores da competição para melhorar os gramados em todo o país.

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- É lamentável que não haja uma regulamentação séria, como existe na Europa, e que deixem duas equipes jogarem em um gramado nessas condições. É inacreditável… Já falei várias vezes: querem bons espetáculos? Temos que ter um gramado de qualidade. - afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em tom ríspido.

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O treinador reconheceu a importância da vitória para manter a disputa ponto a ponto com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, elogiou o Santos, que contratou diversos reforços na última janela de transferências, e destacou o volume de jogo apresentado pelo Palmeiras, mesmo diante de uma sequência desgastante de compromissos.

- O Santos é a equipe que mais se reforçou recentemente e vem em uma crescente muito grande. O Palmeiras precisava ganhar. Acho que entramos bem no jogo. Depois, a partida ficou equilibrada. A partir das substituições que fizemos, nós criamos oportunidades, e nosso adversário também - apontou.

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Na minha opinião, um jogo equilibrado, com mais chances para o Palmeiras.

Atrás do Flamengo mesmo com um jogo de vantagem, Abel Ferreira não pretende abrir mão da competição para concentrar as atenções nas copas. A postura difere da adotada pela comissão técnica em 2025, quando o Palmeiras priorizou a final da Libertadores e deixou o torneio nacional em segundo plano nas rodadas finais.

- Não vamos abrir mão de nada, aconteça o que acontecer amanhã. Não vou mudar o meu discurso, ficar mais ou menos difícil. Não sei o que vai acontecer amanhã. Encarar os jogos da forma que temos que encarar. É cansativo falar sobre jogos pós-data Fifa, jogos em gramados sem condições, sobre jogadores que não descansam. Dizem que é impossível lutar pelas três competições, e o Palmeiras comprova o contrário - finalizou.

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Abel Ferreira - Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

O Palmeiras chegou aos mesmos 70 pontos do Flamengo, mas segue na segunda colocação por ter uma vitória a menos (20 contra 21 do rival), primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Vasco, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

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