Arthur comemora ponto em clássico e destaca recado de Abel: 'Força do grupo'

Arthur considera positivo o ponto conquistado pelo Palmeiras na Vila Belmiro para a sequência da temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe empatou sem gols com o Santos e chegou aos mesmos 70 pontos do Flamengo na tabela de classificação.

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O Alviverde, porém, permanece na segunda colocação por ter uma vitória a menos que o rival carioca, primeiro critério de desempate da competição. O Flamengo ainda entra em campo nesta rodada.

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- Acho que a gente tem que valorizar esse ponto, eles estão em uma crescente de vitórias, valorizar todo mundo que entrou no segundo tempo e só focar na nossa performance que vem dando certo. E igual Abel (Ferreira) fala, a gente tem que manter a performance nos três campeonato, estamos vivos nos três, acho que mostra a força do nosso grupo. Estar pontuando é bem importante - afirmou a Cria da Academia em entrevista.

Arthur iniciou o clássico no banco de reservas e foi acionado pela comissão técnica de Abel Ferreira no segundo tempo. Apesar do pouco tempo em campo, foi decisivo para evitar o gol do Santos ao afastar a bola em cima da linha.

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O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Vasco, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na sequência, enfrenta o Remo, também em casa, antes de viajar ao Rio de Janeiro para o duelo de volta contra o Cruz-Maltino.

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Santos e Palmeiras empataram sem gols na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

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