Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Abel define escalação do Palmeiras para encarar o Santos pelo Brasileirão

Alviverde busca encerrar 2026 sem derrotas para os principais rivais estaduais

PorVitor PalharesSantos (SP)
28/10/2026 18:31
Favorite o Lance! no Google
Arias comemora gol do Palmeiras ao lado de Flaco López contra o Junior Barranquilla (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Flaco López e Jhon Arias, jogadores do Palmeiras (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Santos nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, Abel Ferreira promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Bragantino no último fim de semana.

+ Luis Pacheco renova contrato com o Palmeiras até 2031 e celebra: 'Não foi um caminho fácil'

Murilo, poupado na última rodada, retorna à equipe titular na vaga de Bruno Fuchs, que começa a partida no banco de reservas. No ataque, Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, forma dupla com o colombiano Jhon Arias.

continua após a publicidade

A comissão técnica optou por manter a trinca de meio-campistas, com o retorno de Andreas Pereira, que cumpriu suspensão. Assim, o camisa 8 assume a vaga de Mauricio e terá a companhia de Marlon Freitas e Lucas Evangelista.

A principal novidade é o retorno de Vitor Roque. O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo durante a goleada sobre o Corinthians e desfalcou a equipe desde então. Na última semana, voltou a treinar sem restrições com o restante do elenco e foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Os atacantes Paulinho e Ramón Sosa são desfalques. A dupla permaneceu em São Paulo, onde segue em recuperação sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A tendência é que ambos também fiquem fora dos próximos compromissos, incluindo o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

continua após a publicidade

Banco de reservas: Marcelo Lombal, Bruno Fuchus, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Arthur, Luis Pacheco e Larson.

O Palmeiras soma 69 pontos, apenas um a menos que o líder Flamengo, a seis rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. As equipes ainda se enfrentam nesta edição do torneio, em novembro, no Nubank Parque.

continua após a publicidade

Escalação do Santos

Diógenes; Rodinei, Luan Peres, Alencar e Barreal; Gustavo Henrique, Oliva, Bontempo e Coutinho; Cebolinha e Gabriel.

Palmeiras tenta manter invencibilidade em clássicos em 2026

O Palmeiras segue invicto contra os rivais paulistas em 2026. Ao todo, são 11 partidas, com oito vitórias e três empates. No período, eliminou o Santos da Copa do Brasil e o São Paulo do Campeonato Paulista. No confronto mais recente, goleou o Corinthians por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao jogo entre Santos e Palmeiras

📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmeiras x Santos em estádio iluminado, arco promocional do Brasileirão 2026 no centro do campo.

Futebol Nacional

AO VIVO: siga Santos x Palmeiras pelo Brasileirão

Há 31 minutos
Raphael Veiga em ação pelo América do México (Foto: Reprodução Instagram)

Futebol Internacional

De volta ao Palmeiras? América-MEX admite dificuldade para manter Raphael Veiga: 'Não é barato'

Há 6 horas
Palmeiras e Santos se enfrentam na baixada santista nesta quarta-feira (28) (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

IA crava autor de dois gols no clássico Santos x Palmeiras

Há 6 horas
Jogadores do Santos e do Palmeiras disputam a bola em partida de futebol Santos x Palmeiras

Fora de Campo

Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Há 11 horas
Vitor Roque, do Palmeiras, sofre a marcação de um jogado do Santos

Fora de Campo

Vidente aponta vencedor de Santos x Palmeiras no Brasileirão

Há 12 horas
Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, aplaudindo no campo.

Palmeiras

Título e recordes: o que está em jogo para o Palmeiras contra o Santos

Há 13 horas
Mais LANCE!
final da Libertadores terá reencontro de Marlon Freitas e Tucu Correa

Palmeiras x Estudiantes: relembre desavença entre Marlon Freitas e Tucu Correa

Luis Pacheco - Palmeiras

Luis Pacheco renova contrato com o Palmeiras até 2031: 'Não foi um caminho fácil'

Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores

Escalação: Palmeiras prepara mudanças em todos os setores para o clássico

Craque Neto em programa donos da bola

Craque Neto crava Abel Ferreira, do Palmeiras, no Vasco: 'Vai ganhar tudo'

João Paulo Sampaio e Leila Pereira (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Coordenador do Palmeiras acompanha joias no exterior e faz pedido inusitado a Messi

Onde assistir Santos x Palmeiras

Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Evertton Araújo Flamengo Atlético-MG

Sócio-torcedor: clubes brasileiros apostam em tecnologia e benefícios para atrair fãs

O técnico Abel Ferreira durante jogo no Nubank Parque - (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel busca fechar temporada invicto em clássicos pelo Palmeiras

Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Flamengo chega a 69,6% de chance de título no Brasileirão após vitória sobre o Atlético-MG

Jogador do Flamengo com cabelo loiro celebra vitória, camisa rubro-negra com escudo.

Arrascaeta manda recado sobre briga com Palmeiras pela liderança do Brasileirão: 'Não interessa o rival'

Gustavo Gomez disputa a bola com Hulk no triunfo do Palmeiras sobre o FLuminense

Gustavo Gómez é destaque da Conmebol após classificação do Palmeiras; veja o vídeo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em campo, pensativo.

Palmeiras sofre com desfalques no ataque antes de último clássico no ano

Léo Pereira em ação durante Flamengo e Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Palmeiras reage à vitória do Flamengo: 'Vergonha'