O Palmeiras está escalado para enfrentar o Santos nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, Abel Ferreira promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Bragantino no último fim de semana.

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Murilo, poupado na última rodada, retorna à equipe titular na vaga de Bruno Fuchs, que começa a partida no banco de reservas. No ataque, Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada, forma dupla com o colombiano Jhon Arias.

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A comissão técnica optou por manter a trinca de meio-campistas, com o retorno de Andreas Pereira, que cumpriu suspensão. Assim, o camisa 8 assume a vaga de Mauricio e terá a companhia de Marlon Freitas e Lucas Evangelista.

A principal novidade é o retorno de Vitor Roque. O camisa 9 sofreu uma entorse no tornozelo durante a goleada sobre o Corinthians e desfalcou a equipe desde então. Na última semana, voltou a treinar sem restrições com o restante do elenco e foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira.

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Os atacantes Paulinho e Ramón Sosa são desfalques. A dupla permaneceu em São Paulo, onde segue em recuperação sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). A tendência é que ambos também fiquem fora dos próximos compromissos, incluindo o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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Banco de reservas: Marcelo Lombal, Bruno Fuchus, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Emi Martínez, Benedetti, Erick Belé, Arthur, Luis Pacheco e Larson.

O Palmeiras soma 69 pontos, apenas um a menos que o líder Flamengo, a seis rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. As equipes ainda se enfrentam nesta edição do torneio, em novembro, no Nubank Parque.

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Escalação do Santos

Diógenes; Rodinei, Luan Peres, Alencar e Barreal; Gustavo Henrique, Oliva, Bontempo e Coutinho; Cebolinha e Gabriel.

Palmeiras tenta manter invencibilidade em clássicos em 2026

O Palmeiras segue invicto contra os rivais paulistas em 2026. Ao todo, são 11 partidas, com oito vitórias e três empates. No período, eliminou o Santos da Copa do Brasil e o São Paulo do Campeonato Paulista. No confronto mais recente, goleou o Corinthians por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao jogo entre Santos e Palmeiras

📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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