Veja gols em Fluminense x Internacional: Lucho Acosta vira a partida
Tricolor virou a partida nos acréscimos e pontuou mais 3 pontos nesta quarta-feira (28)
Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026, e encerrou uma sequência de 3 jogos sem vencer no Campeonato.
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Colorado abre o placar com apenas 57 segundos do segundo tempo. Vitinho acha bom passe para Matheus Bahia na esquerda. Ele avança e entrega para Alan Patrick dentro da área. O camisa 10 domina e bate cruzado, no cantinho de Fábio. Sem chances para o goleiro tricolor.
Veja o gol:
Aos 33 minutos da segunda etapa, Renê cobra falta na área, Villagra afasta parcialmente, e Hércules, sem deixar a bola cair, solta uma pancada de perna direita no cantinho de Kauan Jesus.
Veja o gol:
Aos 51 minutos da segunda etapa, Lucho chama o jogo no meio e abre na direita para Guga. O lateral cruza de primeira, Castillo finaliza na segunda trave, Kauan Jesus faz boa defesa. No rebote, Lucho pega o rebote e estufa a rede do Inter.
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Como foi o jogo:
O primeiro tempo foi de muito estudo. Desesperado na briga contra o rebaixamento, o Internacional se protegeu muito bem e pouco sofreu. Foi mais perigoso que o pouquíssimo inspirado Fluminense. O Tricolor teve mais posse de bola, mas não criou nenhuma situação de gol e desceu para o intervalo sob vaias dos poucos torcedores que foram ao Maracanã.
Na segunda etapa, o Colorado precisou de poucos minutos de mais ousadia para abrir o placar. Em jogada rápida de Matheus Bahia, o lateral serviu Alan Patrick dentro da área. Com sua qualidade característica, o camisa 10 deslocou Fábio com a perna esquerda e marcou. O desenho do jogo, contudo, não mudou. O Fluminense seguiu com a bola, mas sem agredir o adversário. Hulk, muito abaixo, foi substituído sob vaias. O futebol é cruel, e o bom desempenho do Inter começou a ser castigado por Hércules. O volante do Tricolor pegou uma bola afastada pela defesa colorada e, de primeira, acertou um belo chute para empatar. Na última bola do jogo, Guga cruzou, Castillo finalizou, e Kauan Jesus salvou. No rebote, Lucho Acosta estufou as redes e deu números finais ao jogo.
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