AO VIVO: siga Santos x Palmeiras pelo Brasileirão

Santos e Palmeiras disputam um clássico decisivo para as pretensões de ambos na Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (28). O confronto tem início marcado para as 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, mas o Lance! abre os trabalhos antes mesmo de a bola rolar. Com equipe de reportagem no estádio, traremos bastidores e informações em tempo real antes, durante e após o apito final. Fique ligado!

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Lance a lance de Santos x Palmeiras

Assim ficaram as estatísticas do primeiro tempo. E aí, quem está melhor?

Jhon Arias ao Premiere: "Eu acho que foi um jogo intenso, como de se esperar. É um clássico, tem muito em jogo. Não conseguimos completar nossas chances, mas ainda temos o segundo tempo pela frente. Tomara que a gente consiga sair com a vitória."

Gabriel Bontempo ao Premiere: "A gente foi bem, faltou finalizar melhor. Estamos concentrados. Sobre o possível pênalti, vamos ver o replay, mas parece que ele faz o movimento. Não sei (se estou na lista de Ancelotti), mas fico na expectativa. Se tiver oportunidade de novo, ficarei muito feliz."

Após o apito final, Gabigol e Cuca batem boca no gramado da Vila Belmiro.

47': FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46': NAS MÃOS DE DIÓGENES! Andreas Pereira cruza falta na área, mas Barboza cabeceia sem muito perigo para o goleiro santista.

41': GABRIEL PERDE OUTRA CHANCE! Atacante infiltra, recebe lindo passe de canhota de Cebolinha e fica cara a cara com Carlos Miguel, mas o goleiro sai bem para fazer a defesa.

39': SANTOS NÃO SAI DO ATAQUE! Barreal lança para Cebolinha, que cruza rasteiro em direção à área, mas a bola passa por todo mundo.

39': ELE DE NOVO! Santos faz boa jogada, Gabigol recebe na entrada da área e finaliza cruzado, mas tira demais e a bola vai para fora, rente à trave. Bom momento do Peixe!

37': Coutinho, por reclamação, e Marlon Freitas, por discussão com o adversário, são advertidos com cartão amarelo.

36': GABIGOL PARA FORA! Bontempo recebe na esquerda e passa com precisão para o atacante no meio da área, mas Gabriel chuta para longe.

35': PEDIDO DE PÊNALTI! Após tentativa de cruzamento de Coutinho, jogadores do Santos pedem pênalti em possível toque de mão de Giay. Árbitro entende que foi no ombro.

31': BOA CHEGADA DO PEIXE! Coutinho cruza com perigo, Barreal se joga na bola, dividindo com Giay, e manda para fora.

PAUSA PARA OPINIÃO DO SETORISTA!

27': PALMEIRAS VOLTA A AMEAÇAR! Marlon Freitas recebe de Giay e chuta de biquinho, mas finalização sai fraca, nas mãos de Diógenes.

24': Santos está mais presente no ataque neste momento.

22': PASSOU PERTO, RODINEI! Gabriel Bontempo puxa contra-ataque, deixa os marcadores para trás e aciona o lateral-direito, que chuta cruzado de primeira, com força, por cima do gol.

20': Andreas Pereira fica caído após dividida com Rodinei. Jogador levanta, mas continua mancando.

15': FLACO TENTA DE FORA! Atacante argentino recebe com espaço e busca finalização de longe, mas sem direção.

12': SANTOS CHEGA! Gabigol arrisca chute e acerta a zaga palmeirense. Peixe começa a pressionar mais.

10': QUASE GOL DO PALMEIRAS! Depois de linda troca de passes, Arias tenta cavadinha e Giay se joga na pequena área para completar, mas manda para fora. Palmeiras começa muito melhor!

7': PRIMEIRA GRANDE CHANCE DO JOGO! Em contra-ataque, Flaco López balança, faz jogada individual e cruza para Marlon Freitas, que chuta de primeira para fora.

4': Palmeiras tem mais a bola no início do jogo, mas sem chances de gol.

ROLA A BOLA NA VILA BELMIRO!

Pré-jogo ao vivo

Fora do jogo por suspensão, Neymar acompanhará o clássico do camarote.

Direto da Vila, nosso repórter Vitor Palhares informa: Vitor Roque está de volta!

Gabigol e Flaco López, artilheiros de Santos e Palmeiras, aquecem no gramado da Vila Belmiro. Quem balançará as redes hoje?

Gabigol e Flaco López aquecem na Vila Belmiro antes do clássico entre Santos e Palmeiras (Fotos: Folhapress)

Jogadores já aquecem no campo, enquanto as crianças aguardam ansiosas pela entrada com os atletas.

Escalações divulgadas! Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Oliva, Gustavinho, Coutinho, Bontempo e Cebolinha; Gabriel Barbosa. Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias e Flaco López.

Os jogadores estão na área! Quem será o herói da noite?

Os vestiários também estão prontos!

Este é o retrospecto dos últimos dez jogos entre os rivais.

Vila Belmiro já está preparada para receber os times.

Começa agora a nossa cobertura ao vivo do clássico!

Como chegam as equipes?

Livre da ameaça de rebaixamento e com a presença na Copa Sul-Americana praticamente assegurada, o Santos encara o duelo regional como obrigação para manter vivo o objetivo de alcançar a Libertadores de 2027. O Alvinegro Praiano ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos — cinco atrás do Fluminense, que fecha o G-5. Caso não alcance o pelotão dos cinco melhores, o Peixe ainda pode ser beneficiado pelo desfecho das copas em andamento.

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Do lado alviverde, o resultado positivo é indispensável para sustentar a perseguição ferrenha ao Flamengo na disputa pela taça nacional. O time de Abel Ferreira soma apenas um ponto a menos em relação aos cariocas, que só entram em campo na quinta-feira (29). Com isso, uma vitória na Baixada Santista coloca o clube paulista na ponta provisória da tabela, transferindo toda a pressão para o rival antes do duelo com o Vasco.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS - 33ª rodada do Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🕴️ Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira