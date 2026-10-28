AO VIVO: siga Santos x Palmeiras pelo Brasileirão
Antes de a bola rolar, Lance! abre os trabalhos com informações diretamente da Vila Belmiro
Santos e Palmeiras disputam um clássico decisivo para as pretensões de ambos na Série A do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (28). O confronto tem início marcado para as 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, mas o Lance! abre os trabalhos antes mesmo de a bola rolar. Com equipe de reportagem no estádio, traremos bastidores e informações em tempo real antes, durante e após o apito final. Fique ligado!
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Lance a lance de Santos x Palmeiras
- Assim ficaram as estatísticas do primeiro tempo. E aí, quem está melhor?
- Jhon Arias ao Premiere: "Eu acho que foi um jogo intenso, como de se esperar. É um clássico, tem muito em jogo. Não conseguimos completar nossas chances, mas ainda temos o segundo tempo pela frente. Tomara que a gente consiga sair com a vitória."
- Gabriel Bontempo ao Premiere: "A gente foi bem, faltou finalizar melhor. Estamos concentrados. Sobre o possível pênalti, vamos ver o replay, mas parece que ele faz o movimento. Não sei (se estou na lista de Ancelotti), mas fico na expectativa. Se tiver oportunidade de novo, ficarei muito feliz."
- Após o apito final, Gabigol e Cuca batem boca no gramado da Vila Belmiro.
- 47': FIM DE PRIMEIRO TEMPO!
- 46': NAS MÃOS DE DIÓGENES! Andreas Pereira cruza falta na área, mas Barboza cabeceia sem muito perigo para o goleiro santista.
- 41': GABRIEL PERDE OUTRA CHANCE! Atacante infiltra, recebe lindo passe de canhota de Cebolinha e fica cara a cara com Carlos Miguel, mas o goleiro sai bem para fazer a defesa.
- 39': SANTOS NÃO SAI DO ATAQUE! Barreal lança para Cebolinha, que cruza rasteiro em direção à área, mas a bola passa por todo mundo.
- 39': ELE DE NOVO! Santos faz boa jogada, Gabigol recebe na entrada da área e finaliza cruzado, mas tira demais e a bola vai para fora, rente à trave. Bom momento do Peixe!
- 37': Coutinho, por reclamação, e Marlon Freitas, por discussão com o adversário, são advertidos com cartão amarelo.
- 36': GABIGOL PARA FORA! Bontempo recebe na esquerda e passa com precisão para o atacante no meio da área, mas Gabriel chuta para longe.
- 35': PEDIDO DE PÊNALTI! Após tentativa de cruzamento de Coutinho, jogadores do Santos pedem pênalti em possível toque de mão de Giay. Árbitro entende que foi no ombro.
- 31': BOA CHEGADA DO PEIXE! Coutinho cruza com perigo, Barreal se joga na bola, dividindo com Giay, e manda para fora.
- PAUSA PARA OPINIÃO DO SETORISTA!
- 27': PALMEIRAS VOLTA A AMEAÇAR! Marlon Freitas recebe de Giay e chuta de biquinho, mas finalização sai fraca, nas mãos de Diógenes.
- 24': Santos está mais presente no ataque neste momento.
- 22': PASSOU PERTO, RODINEI! Gabriel Bontempo puxa contra-ataque, deixa os marcadores para trás e aciona o lateral-direito, que chuta cruzado de primeira, com força, por cima do gol.
- 20': Andreas Pereira fica caído após dividida com Rodinei. Jogador levanta, mas continua mancando.
- 15': FLACO TENTA DE FORA! Atacante argentino recebe com espaço e busca finalização de longe, mas sem direção.
- 12': SANTOS CHEGA! Gabigol arrisca chute e acerta a zaga palmeirense. Peixe começa a pressionar mais.
- 10': QUASE GOL DO PALMEIRAS! Depois de linda troca de passes, Arias tenta cavadinha e Giay se joga na pequena área para completar, mas manda para fora. Palmeiras começa muito melhor!
- 7': PRIMEIRA GRANDE CHANCE DO JOGO! Em contra-ataque, Flaco López balança, faz jogada individual e cruza para Marlon Freitas, que chuta de primeira para fora.
- 4': Palmeiras tem mais a bola no início do jogo, mas sem chances de gol.
- ROLA A BOLA NA VILA BELMIRO!
Pré-jogo ao vivo
- Fora do jogo por suspensão, Neymar acompanhará o clássico do camarote.
- Direto da Vila, nosso repórter Vitor Palhares informa: Vitor Roque está de volta!
- Gabigol e Flaco López, artilheiros de Santos e Palmeiras, aquecem no gramado da Vila Belmiro. Quem balançará as redes hoje?
- Jogadores já aquecem no campo, enquanto as crianças aguardam ansiosas pela entrada com os atletas.
- Escalações divulgadas!
- Santos: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Oliva, Gustavinho, Coutinho, Bontempo e Cebolinha; Gabriel Barbosa.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas, Lucas Evangelista e Piquerez; Arias e Flaco López.
- Os jogadores estão na área! Quem será o herói da noite?
- Os vestiários também estão prontos!
- Este é o retrospecto dos últimos dez jogos entre os rivais.
- Vila Belmiro já está preparada para receber os times.
- Começa agora a nossa cobertura ao vivo do clássico!
Como chegam as equipes?
Livre da ameaça de rebaixamento e com a presença na Copa Sul-Americana praticamente assegurada, o Santos encara o duelo regional como obrigação para manter vivo o objetivo de alcançar a Libertadores de 2027. O Alvinegro Praiano ocupa a 8ª colocação, com 46 pontos — cinco atrás do Fluminense, que fecha o G-5. Caso não alcance o pelotão dos cinco melhores, o Peixe ainda pode ser beneficiado pelo desfecho das copas em andamento.
Do lado alviverde, o resultado positivo é indispensável para sustentar a perseguição ferrenha ao Flamengo na disputa pela taça nacional. O time de Abel Ferreira soma apenas um ponto a menos em relação aos cariocas, que só entram em campo na quinta-feira (29). Com isso, uma vitória na Baixada Santista coloca o clube paulista na ponta provisória da tabela, transferindo toda a pressão para o rival antes do duelo com o Vasco.
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X PALMEIRAS - 33ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
🕴️ Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira
Tudo sobre
Fora de Campo
Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'Há 12 minutos
Fora de Campo
Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'Há 36 minutos
Corinthians
Julio Cesar esclarece rumores sobre Luxemburgo e avalia Seedorf no CorinthiansHá 1 hora
Fluminense
AO VIVO: siga Fluminense x Internacional pelo BrasileirãoHá 1 hora
Palmeiras
Abel define escalação do Palmeiras para encarar o Santos pelo BrasileirãoHá 1 hora
Santos
Sem Neymar, Santos está escalado com mudanças para enfrentar o Palmeiras; veja escalaçãoHá 1 hora
Mais LANCE!