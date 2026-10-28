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AO VIVO: siga Bahia x São Paulo pelo Brasileirão

Antes de a bola rolar, Lance! abre os trabalhos com informações do duelo em Salvador

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
28/10/2026 20:49
Atualizado há 0 minutos
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Bahia x São Paulo
(Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Bahia e São Paulo entram em campo às 21h30 (de Brasília) na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! abre os trabalhos antes mesmo de a bola rolar para que você fique por dentro de tudo. Fique ligado!

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São Paulo x Bahia
(Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Lance a lance de Bahia x São Paulo

  1. BOLA ROLANDO!
  2. 2'- ESPALMOU! Dentro da área, Bobadilla domina e finaliza para grande defesa de Ronaldo.
  3. 5' - GOOOOLLLL! Rodrigo Nestor aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para o fundo do gol de Rafael. A Lei do Ex em ação. Bahia abre o placar.
  4. 9' - GOOOOLLLL! Bahia amplia com Erick Pulga! Marcos Victor faz boa jogada e cruza na segunda trave. Erick Pulga aparece na frente de Pedro Lima e, na pequena área, toca para o fundo do gol.
  5. 13'- ARRISCOU! Newton arrisca de longe, mas a bola passa sem perigo à direita do gol de Ronaldo.
  6. 18'- SÓ CRUZAMENTOS! O Bahia inverteu o jogo e acha Pulga, mas, antes de algum jogador do Bahia aparecer, Rafael sai do gol para fazer o corte.
  7. 27'- QUASE O TERCEIRO! Wendell cruza errado para a área e vê o Bahia arrancar em contra-ataque. Jean Lucas lança Kike Oliveira e, ao ver, Rafael adiantado, tentou por cobertura e a bola passou perto.
  8. 31'- FOI CHECAR! Após jogada de Lucas e cruzamento para a área, a bola passa por Calleri, que cai e reclama de um empurrão. Após análise do VAR, o jogo seguiu.
  9. 36'- PARA FORA! Acevedo aparece com liberdade para finalizar forte e cruzado quase da pequena área, mas mandou para fora.
  10. 42'- GOOOOLLLL! Lucas Moura diminuiu para o São Paulo. A jogada começa com Wendell, que deixa para Calleri. O argentino domina na área e toca para trás, para o camisa 7 soltar a bomba.
  11. 49'- GOOOOLLLL! Bobadilla deixa tudo igual. Pedro Lima cobra escanteio, Ronaldo sai de soco, mas a bola sobra na entrada da área para Bobadilla dominar antes de finalizar no alto, sem chance para Ronaldo.
  12. 51'- FIM DO PRIMEIRO TEMPO!
  13. DE VOLTA PARA O SEGUNDO TEMPO!
  14. 3'- PASSOU PERTO! Em cobrança, Pedro Lima bate no meio da área, Newton sobe mais que a marcação, mas cabeceia por cima.
  15. 6'- DEFENDEU! Após cruzamento na área, Lucas tem liberdade dentro da área para cabecear, mas não pega bem e Ronaldo faz a defesa.
  16. 19'- DEFESAÇA! Em cobrança de falta, Nestor cobra com categoria e obriga Rafael a saltar em seu canto esquerdo para defender. A bola ainda bate na trave. Quase o Bahia faz o terceiro.
  17. 30'- POR POUCO! Pablo Maia perde a bola no meio-campo e vê Ademir disparar no contra-ataque. O jogador invadiu a área, mas Arboleda chega bem na cobertura e evita a finalização.

Escalações

Bahia
Técnico: Rogério Ceni
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira, Alejo Véliz e Erick Pulga.

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São Paulo
Técnico: Dorival Jr.
Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri.

Pré-jogo

Bahia escalado

São Paulo escalado

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✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO - 33ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
🕴️ Árbitro: Anderson Daronco
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

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