AO VIVO: siga Bahia x São Paulo pelo Brasileirão
Antes de a bola rolar, Lance! abre os trabalhos com informações do duelo em Salvador
Bahia e São Paulo entram em campo às 21h30 (de Brasília) na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! abre os trabalhos antes mesmo de a bola rolar para que você fique por dentro de tudo. Fique ligado!
➡️Quem pode decidir? São Paulo busca protagonistas na reta final do Brasileirão
Lance a lance de Bahia x São Paulo
- BOLA ROLANDO!
- 2'- ESPALMOU! Dentro da área, Bobadilla domina e finaliza para grande defesa de Ronaldo.
- 5' - GOOOOLLLL! Rodrigo Nestor aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para o fundo do gol de Rafael. A Lei do Ex em ação. Bahia abre o placar.
- 9' - GOOOOLLLL! Bahia amplia com Erick Pulga! Marcos Victor faz boa jogada e cruza na segunda trave. Erick Pulga aparece na frente de Pedro Lima e, na pequena área, toca para o fundo do gol.
- 13'- ARRISCOU! Newton arrisca de longe, mas a bola passa sem perigo à direita do gol de Ronaldo.
- 18'- SÓ CRUZAMENTOS! O Bahia inverteu o jogo e acha Pulga, mas, antes de algum jogador do Bahia aparecer, Rafael sai do gol para fazer o corte.
- 27'- QUASE O TERCEIRO! Wendell cruza errado para a área e vê o Bahia arrancar em contra-ataque. Jean Lucas lança Kike Oliveira e, ao ver, Rafael adiantado, tentou por cobertura e a bola passou perto.
- 31'- FOI CHECAR! Após jogada de Lucas e cruzamento para a área, a bola passa por Calleri, que cai e reclama de um empurrão. Após análise do VAR, o jogo seguiu.
- 36'- PARA FORA! Acevedo aparece com liberdade para finalizar forte e cruzado quase da pequena área, mas mandou para fora.
- 42'- GOOOOLLLL! Lucas Moura diminuiu para o São Paulo. A jogada começa com Wendell, que deixa para Calleri. O argentino domina na área e toca para trás, para o camisa 7 soltar a bomba.
- 49'- GOOOOLLLL! Bobadilla deixa tudo igual. Pedro Lima cobra escanteio, Ronaldo sai de soco, mas a bola sobra na entrada da área para Bobadilla dominar antes de finalizar no alto, sem chance para Ronaldo.
- 51'- FIM DO PRIMEIRO TEMPO!
- DE VOLTA PARA O SEGUNDO TEMPO!
- 3'- PASSOU PERTO! Em cobrança, Pedro Lima bate no meio da área, Newton sobe mais que a marcação, mas cabeceia por cima.
- 6'- DEFENDEU! Após cruzamento na área, Lucas tem liberdade dentro da área para cabecear, mas não pega bem e Ronaldo faz a defesa.
- 19'- DEFESAÇA! Em cobrança de falta, Nestor cobra com categoria e obriga Rafael a saltar em seu canto esquerdo para defender. A bola ainda bate na trave. Quase o Bahia faz o terceiro.
- 30'- POR POUCO! Pablo Maia perde a bola no meio-campo e vê Ademir disparar no contra-ataque. O jogador invadiu a área, mas Arboleda chega bem na cobertura e evita a finalização.
Escalações
Bahia
Técnico: Rogério Ceni
Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Cristian Oliveira, Alejo Véliz e Erick Pulga.
São Paulo
Técnico: Dorival Jr.
Rafael; Newton, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Pablo Maia, Bobadilla e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri.
Pré-jogo
Bahia escalado
📝 Essa é a escalação tricolor pro jogo de hoje! #BrocaiPorNós #BBMP https://t.co/c79bJWGZjL— EC Bahia (@ecbahia) October 28, 2026
São Paulo escalado
🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ Bahia x São Paulo 🏟️ Arena Fonte Nova 📍 Salvador (BA) ⏰ 21h30 🏆 Brasileirão (33ª rodada) 📺 Globo, Premiere e GE TV 🎙️ SPFC Play #VamosSãoPaulo 🇾🇪 https://t.co/ae6VtpmpxD— São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 28, 2026
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
🏟️ Esquadrão na área! #BBMP https://t.co/7lZ5tZXtiL— EC Bahia (@ecbahia) October 28, 2026
🏟️ Já estamos na Arena Fonte Nova! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Rubens Chiri / São Paulo FC https://t.co/zQuhzatmeK— São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 28, 2026
✅ FICHA TÉCNICA
BAHIA X SÃO PAULO - 33ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
🕴️ Árbitro: Anderson Daronco
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Santos
Cuca valoriza empate contra o Palmeiras, mas admite: 'Pecamos na finalização'Há 4 minutos
Palmeiras
Arthur comemora ponto em clássico e destaca recado de Abel: 'Força do grupo'Há 30 minutos
Palmeiras
Palmeiras: Abel detona gramado da Vila e descarta abrir mão do Brasileirão por copasHá 1 hora
Futebol Nacional
Veja gols em Bahia x São Paulo: Bobadilla empata a partidaHá 1 hora
Fora de Campo
Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empateHá 1 hora
Fluminense
Veja gols em Fluminense x Internacional: Lucho Acosta vira a partidaHá 2 horas
Mais LANCE!