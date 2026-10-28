Pênalti não marcado em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Escandoloso'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

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Aos 35 minutos da primeira etapa, Coutinho salva a bola na entrada da área, tenta levantar no meio, e acerta a marcação do Palmeiras. Jogadores do Santos ficam pedindo pênalti. Árbitro deixa seguir. Veja o lance:

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➡️ Gol perdido em Santos x Palmeiras repercute: 'Inacreditável'

Veja a repercussão:

Como chegam as equipes?

Santos

O Santos chega para o clássico ocupando a oitava colocação do Brasileirão, com 46 pontos, focado na busca por uma vaga na Libertadores. A equipe comandada por Cuca vem de um empate em 1 a 1 contra o Bahia, em partida disputada na Vila Belmiro, no último sábado (24).

Para o confronto, a principal ausência será Neymar, que recebeu o terceiro cartão amarelo e, em seguida, o vermelho direto, ficando fora das próximas duas partidas do Peixe. Além do camisa 10, atletas como Willian Arão, Escobar, Arthur, Vinicius Lira, Lucas Veríssimo e Gabriel Brazão seguem no departamento médico e também serão desfalques.

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Palmeiras

O Palmeiras ocupa a vice-liderança da competição, com 69 pontos, um a menos que o Flamengo, e visita a Vila Belmiro com o objetivo de manter a invencibilidade em clássicos estaduais na temporada 2026, acumulando oito vitórias e três empates em 11 jogos. Em seu compromisso mais recente, o time alviverde goleou o Corinthians por 4 a 1, no Nubank Parque.

Para o duelo, a comissão técnica terá desfalques no setor ofensivo: Paulinho segue em tratamento de um trauma na panturrilha sofrido contra o Fluminense, enquanto Ramón Sosa trata lesão na coxa direita sofrida contra o Bragantino, com previsão de afastamento por pelo menos três semanas. A novidade positiva fica por conta de Vitor Roque, que se recuperou de entorse no tornozelo e treinou sem restrições na última segunda-feira (26).

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Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS x PALMEIRAS

BRASILEIRÂO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)