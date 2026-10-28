O Santos empatou em 0 a 0 contra o Palmeiras na noite desta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o Peixe somasse mais um ponto, chegando aos 47, mantendo-se na oitava colocação do torneio. Para o técnico Cuca, o resultado precisa ser valorizado por tratar-se de um confronto direto contra um adversário que briga pelo título.

Comandante elogiou a atuação da equipe no clássico, destacou que o Santos esteve mais perto da vitória e considerou o Alvinegro superior na maior parte do jogo. No entanto, lamentou a queda de rendimento no fim, afirmando que o time sentiu o desgaste físico e por pouco não foi punido nos minutos finais. Ainda assim, ponderou o fato de pontuar contra uma equipe do topo da tabela e manter a invencibilidade em clássicos no Brasileirão.

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— Vi a gente melhor no jogo, e marcar é muito difícil. Pela nossa maneira de jogar, criamos chances para vencer. Nos últimos dez minutos, poderíamos ter perdido. Acusamos o cansaço do jogo passado, campo, desgaste, e as mexidas não surtiram o efeito que a gente esperava. Não seria justo perder. Criamos as maiores chances, tivemos o controle e ações dentro da área. O goleiro deles pegou, já tivemos mais fortuna. Eu saio muito feliz com o jogo que o Santos fez, contra Palmeiras, Flamengo, Bahia, rivais lá em cima. Jogamos melhor em todos na maior parte do tempo. Não perdemos clássicos no Brasileirão — afirmou Cuca em coletiva de imprensa após a partida.

Finalização foi o ponto fraco da equipe

Para o treinador, o pecado do Santos esteve na pontaria do ataque, que não conseguiu balançar as redes, apesar das 16 finalizações tentadas, sendo cinco delas no gol defendido por Carlos Miguel. Em contrapartida, Cuca fez questão de exaltar o setor defensivo, que, mesmo desfalque de peças importantes como Lucas Veríssimo e Willian Arão, tem cedido poucas oportunidades aos adversários.

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— Sim, pecou na finalização, é isso mesmo. Nós estamos com a defesa quase toda mexida. O Oliva não jogou, não jogaram Arão e Lucas Veríssimo... A gente lançando o João Alencar, o Luan está muito bem, o Barreal, mesmo no improviso, que eu já nem acho que seja improviso, está bem ali e a gente deu conta. Temos tomado poucos gols, não temos sofrido muito, mesmo com a equipe altamente ofensiva como a gente tem jogado. Muito disso se deve à postura do time de jogar pertinho, jogar junto, jogar agrupado. Por isso temos tido bons jogos — destacou o treinador.

Foco no próximo compromisso

O Santos volta a campo contra o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira (2), em Bragança Paulista. Para o comandante, a torcida precisa reconhecer o empenho demonstrado no clássico. Cuca projetou o duelo no interior como mais uma decisão na briga por uma vaga na Libertadores e garantiu que o Peixe buscará manter o bom retrospecto como visitante.

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— O torcedor sai feliz. O resultado de vitória não veio, mas ele viu que poderia ter vindo. Hoje sabem que têm um time competitivo, que vai ganhar, perder ou empatar, mas vai ser jogo igual. Vamos a Bragança para mais um confronto decisivo. Eles têm 44 pontos, é um adversário direto, e vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo lá — concluiu o treinador.