Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate
Equipes empataram sem gols nesta quarta-feira (28)
Santos e Palmeiras empataram sem gols nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.
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Com o empate, o Palmeiras tem uma vitória a menos que o Flamengo e agora não depende mais do confronto direto para a disputa da liderança. Nas redes sociais, torcedores mandaram recado a Abel Ferreira.
Veja a repercussão:
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Confira as informações do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS x PALMEIRAS
BRASILEIRÂO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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