Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após empate

Santos e Palmeiras empataram sem gols nesta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

➡️ AO VIVO: siga Santos x Palmeiras pelo Brasileirão

Com o empate, o Palmeiras tem uma vitória a menos que o Flamengo e agora não depende mais do confronto direto para a disputa da liderança. Nas redes sociais, torcedores mandaram recado a Abel Ferreira.

Veja a repercussão:

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS x PALMEIRAS

BRASILEIRÂO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira (28), às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli Miguel (SP) e Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos