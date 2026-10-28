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Sem Neymar, Santos está escalado com mudanças para enfrentar o Palmeiras; veja escalação

Último clássico do ano para o Peixe acontece nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro; saiba mais sobre a partida

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
28/10/2026 18:31
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Camisa do Santos
Camisa do Santos - (Foto: divulgação / X / Santos FC)

Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para enfrentar o Palmeiras em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite deste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

A principal mudança da equipe está na vaga de Neymar. Com a suspensão do camisa 10, após levar o terceiro amarelo e ter sido expulso direto contra o Bahia, no último sábado (24), o escolhido foi Christian Oliva para fazer a dupla de defesa com Luan Peres. Por outro lado, Coutinho, Gabigol e Cebolinha seguem mantidos para iniciar entre os 11 titulares.

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Veja escalação

Diogenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal; Gustavinho, Bontempo, Oliva e Coutinho; Gabigol e Cebolinha.

Escalação do Santos contra o Palmeiras
Escalação do Santos contra o Palmeiras - (Foto: divulgação)

Santos ainda não venceu nenhum clássico na Vila nesta temporada

Desde o início do ano, o Santos realizou dez clássicos, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Vale destacar que o Palmeiras é o rival paulista que o Alvinegro mais enfrentou em 2026, com quatro duelos, somando duas derrotas e dois empates.

Porém, a Vila Belmiro ainda não presenciou nenhuma vitória santista em clássicos este ano. Ao todo, o Alvinegro enfrentou os três rivais estaduais em quatro oportunidades em seu estádio e empatou todos os confrontos.

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O último embate em casa ocorreu justamente contra o Palmeiras, no dia 2 de setembro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, terminado em 0 a 0. As outras três partidas foram contra o Corinthians, com empates em 1 a 1 em duas oportunidades, e contra o São Paulo, também em 1 a 1.

Último triunfo em casa contra rival foi em 2025

A última vez que o Santos venceu um clássico na Vila Belmiro foi contra o próprio Palmeiras, em novembro de 2025. Na ocasião, o Peixe triunfou por 1 a 0, com gol de Rollheiser, em partida atrasada da 13ª rodada do Brasileirão.

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Veja sequência de jogos em casa desde a última vitória

  • Santos 0 x 0 Palmeiras - Setembro 2026 - Copa do Brasil;
  • Santos 1 x 1 Corinthians - Março 2026 - Brasileirão;
  • Santos 1 x 1 São Paulo - fevereiro 2026 - Brasileirão;
  • Santos 1 x 1 Corinthians - Janeiro 2026 - Paulistão;
  • Santos 1 x 0 Palmeiras - Novembro 2025 - Brasileirão.
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