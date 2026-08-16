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Veja gol em Vitória x Botafogo: Matheuzinho marca de pênalti

Times se enfrentaram no Barradão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 19:12
Atualizado há 31 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Matheuzinho marca o primeiro gol do Vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro
Matheuzinho marca o primeiro gol do Vitória contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro (Foto: Walmir Cirne/AGIF/Folhapress)

Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Vitória, neste domingo (16), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo agitado, Matheuzinho marcou com gol de pênalti e deu a vitória para o clube baiano.

Aos vinte e três minutos da primeira etapa, Renê invade a área pela esquerda, deixa Ferraresi na saudade com um drible de corpo e, na sequência, é derrubado por trás por Huguinho. Árbitro não hesita e marca o pênalti.

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Matheuzinho vai para a cobrança, desloca Warleson com a perna esquerda e corre para o abraço. Vitória sai na frente.

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Veja o gol:

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Como foi Vitória x Botafogo?

O Botafogo começou tentando pressionar, mas o Vitória também encontrou espaços para atacar. Aos 14 minutos, Arthur Cabral cabeceou após cobrança de falta de Matheus Martins, mas Arcanjo fez boa defesa. Na sequência, em contra-ataque, Matheus Martins caiu na área, mas arbitragem deixou a partida seguir.

Aos 23 minutos, Renê invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por Huguinho e Paulo Cesar Zanovelli da Silva marcou pênalti. Na cobrança, Matheuzinho deslocou Warleson e abriu o placar ao Leão. Com o gol, o Vitória seguiu no ataque, e chegou a marcar o segundo, outra vez com Matheuzinho, mas o gol foi anulado por impedimento. No fim, o Botafogo tentou responder, mas o time da casa seguiu na liderança por 1 a 0.

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Franclim Carvalho na beira do campo no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro
Franclim Carvalho na beira do campo no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

O segundo tempo começou quente, com o Vitória criando boas chances em finalizações de Renê e Erick, além de ter um gol salvo em cima da linha por Vitinho aos 14 minutos. O Botafogo respondeu assustando com Lucas Monzón em escanteio e em chegada perigosa de Júnior Santos desarmada por Zé Vitor.

O Vitória voltou a pressionar e quase ampliou com chutaço de Matheuzinho tirando tinta do ângulo e um gol perdido por Renato Kayzer de frente para o goleiro. Nos minutos finais, o Botafogo foi em busca do empate, e quase conseguiu com Júnior Santos, mas Lucas Arcanjo apareceu mais uma vez com uma grande defesa. Ao fim, o Vitória manteve a vantegem e garantiu os três pontos ao vencer por 1 a 0.

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Após o apito final, Arthur Cabral foi expulso após colocar a mão na boca em uma confusão com Jair Ventura.

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