Ex-Santos critica titular contra o Recoleta: 'Prejudica o trabalho'
Equipes se enfrentam pela Sul-Americana
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos saiu na frente do placar contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Contudo, o Peixe sofreu o gol de empate da equipe paraguaia antes do intervalo, o que gerou críticas do ex-jogador Zé Elias.
Gol perdido por Neymar em Santos x Recoleta viraliza: ‘Não costuma’
Fora de Campo
Torcedores se revoltam com gol em Santos x Deportivo Recoleta: ‘Vergonhoso’
Fora de Campo
Web enlouquece com gol de Neymar em Santos x Deportivo Recoleta: ‘Absoluto’
Fora de Campo
➡️ Web enlouquece com gol de Neymar em Santos x Deportivo Recoleta: 'Absoluto'
O gol do time do Paraguai aconteceu através de um pênalti. Aos 43 minutos Luan Peres derrubou Figueredo na área e a arbitragem não hesitou em marcar a penalidade. Na transmissão da partida, pela ESPN, o ex-jogador Zé Elias condenou a ação do zagueiro do Peixe.
— Não pode o Luan Peres, com toda a experiência que tem, cometer um pênalti juvenil desse. Não pode, não pode, prejudica o trabalho de todo mundo. Tem que ter um pouquinho mais de consciência e inteligência dentro de campo — disse Zé Elias, comentarista da ESPN.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!
🤑 Aposte em jogos da Copa Sul-Americana! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias