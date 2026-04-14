Ex-Santos critica titular contra o Recoleta: 'Prejudica o trabalho'

O Santos saiu na frente do placar contra o Deportivo Recoleta, nesta terça-feira (14), na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Contudo, o Peixe sofreu o gol de empate da equipe paraguaia antes do intervalo, o que gerou críticas do ex-jogador Zé Elias.

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O gol do time do Paraguai aconteceu através de um pênalti. Aos 43 minutos Luan Peres derrubou Figueredo na área e a arbitragem não hesitou em marcar a penalidade. Na transmissão da partida, pela ESPN, o ex-jogador Zé Elias condenou a ação do zagueiro do Peixe.

— Não pode o Luan Peres, com toda a experiência que tem, cometer um pênalti juvenil desse. Não pode, não pode, prejudica o trabalho de todo mundo. Tem que ter um pouquinho mais de consciência e inteligência dentro de campo — disse Zé Elias, comentarista da ESPN.

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