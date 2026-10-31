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Palmeiras e Vasco disputam premiação recorde na Copa do Brasil após restrições às bets

Vencedor da eliminatória irá faturar R$ 34 milhões por chegar à decisão

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
31/10/2026 16:00
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Palmeiras e Vasco abrem a semifinal da Copa do Brasil neste domingo (1°), no Nubank Parque, em busca de uma vaga na decisão. Além de manter vivo o sonho do título, o vencedor do confronto contará com uma premiação recorde.

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A vaga na final garante uma premiação de R$ 34 milhões ao vice-campeão, valor que sobe para R$ 78 milhões em caso de conquista do título. A atual edição da Copa do Brasil conta com a maior premiação já oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Palmeiras e Vasco tinham como meta alcançar as quartas de final da Copa do Brasil e conseguiram cumprir o objetivo. O time alviverde eliminou o Santos, em clássico estadual, enquanto o Cruz-Maltino garantiu a classificação ao superar o Vitória.

Com as metas esportivas alcançadas, Palmeiras e Vasco buscam, além do título, um reforço financeiro em meio às incertezas envolvendo os patrocínios de casas de apostas no futebol brasileiro, após restrições anunciadas pelo governo federal.

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Palmeiras

Apesar de ter recebido os R$ 100 milhões fixos previstos no contrato com a Sportingbet para a temporada 2026, o Palmeiras vive um cenário de incerteza em relação ao patrocínio. O acordo com a empresa está congelado, e a diretoria aguarda uma definição do governo para saber se poderá manter a atual parceria ou se precisará buscar um novo patrocinador, possivelmente por valores inferiores aos recebidos atualmente.

Um eventual encerramento do contrato não teria impacto imediato nas finanças do Palmeiras, já que o clube recebeu os valores previstos para 2026. A medida, porém, pode afetar o planejamento financeiro para a próxima temporada e as movimentações da diretoria no mercado, diante das incertezas sobre o orçamento de 2027.

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Vasco

Já o Vasco vive um cenário mais tranquilo em relação à Sportingbet, que também patrocina o clube. A chegada de um novo investidor ajuda a reduzir as incertezas financeiras, mesmo diante da possibilidade de encerramento da parceria com a casa de apostas.

O contrato de venda da SAF e o acordo com a Almirante Participações S.A., empresa de Marcos Lamacchia, preveem uma cláusula de proteção financeira. Pelo compromisso firmado, o investidor é obrigado a cobrir eventuais déficits ou desajustes no fluxo de caixa do clube, o que oferece maior segurança ao Vasco para lidar com possíveis mudanças no cenário de patrocínios.

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Premiação da Copa do Brasil por fase

  • 5ª fase: R$ 2 milhões
  • Oitavas de final: R$ 2 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Final (vice-campeão): R$ 34 milhões
  • Final (campeão): R$ 78 milhões

Por disputarem a Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco estrearam na Copa do Brasil apenas na quinta fase da competição.

Evolução da premiação da Copa do Brasil

  • 2025 (Corinthians): R$ 97,79 milhões
  • 2024 (Flamengo): R$ 93,1 milhões
  • 2023 (São Paulo): R$ 88,7 milhões
  • 2022 (Flamengo): R$ 76,8 milhões
  • 2021 (Atlético-MG): R$ 71,15 milhões
  • 2020 (Palmeiras): R$ 66,9 milhões
  • 2019 (Athletico-PR): R$ 64,35 milhões
  • 2018 (Cruzeiro): R$ 61,9 milhões
  • 2017 (Cruzeiro): R$ 12,8 milhões
  • 2016 (Grêmio): R$ 10,74 milhões
  • 2015 (Flamengo): R$ 7,95 milhões
  • 2014 (Atlético-MG): R$ 6,19 milhões

*Valores referentes à premiação total durante cada edição da Copa do Brasil.

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