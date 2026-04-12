O Coritiba abriu o placar contra o Botafogo no jogo deste domingo (12) no Nilton Santos pela 11ª do Brasileirão. O primeiro gol da partida veio após a roubada de bola de Sebas Gomez no meio campo e assistência de Josué para o gol de Breno Lopes, que chapou a bola no canto do goleiro alvinegro, Raúl.



Veja o gol:

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Botafogo e Coritiba se enfrentam no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

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Veja times de Botafogo e Coritiba

Pelo lado alvinegro o treinador Franclim Carvalho fez quatro alterações em relação ao time que empatou na quinta-feira (9) com o Caracas. Entram no time o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Medina, o meia Barrera e o atacante Arthur Cabral

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Assim, Franclim Carvalho definiu a escalação do Botafogo para o jogo com o Coritiba com Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Jhoan Hernández; Medina, Danilo e Montoro; Santi Rodríguez, Jordan Barrera e Arthur Cabral.

Vindo de vitória no clássico com o Vasco na rodada passada, o Botafogo quer vencer o Coritiba para consolidar sua recuperação no Brasileirão. O time entra em campo na 15ª colocação, com 12 pontos, mas pode encerrar a rodada na metade de cima da tabela se superar os paranaenses.



Com três vitórias em cinco jogos até aqui como visitante, o alviverde paranaense quer manter o bom retrospecto fora de casa no Nilton Santos.

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O técnico Fernando Seabra também confirmou a escalação, e o Coritiba encara o Botafogo neste domingo com Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista, Josué e Lucas Ronier; Breno Lopes e Pedro Rocha.