Botafogo tem mudanças na escalação para encarar o Coritiba; veja time
Equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) no Nilton Santos
O técnico Franclim Carvalho acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o jogo com o Coritiba, a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. E com mudanças: o treinador fez quatro alterações em relação ao time que empatou na quinta-feira (9) com o Caracas.
Entram no time o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Medina, o meia Barrera e o atacante Arthur Cabral
Assim, Franclim Carvalho definiu a escalação do Botafogo para o jogo com o Coritiba com Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Jhoan Hernández; Medina, Danilo e Montoro; Santi Rodríguez, Jordan Barrera e Arthur Cabral.
Vindo de vitória no clássico com o Vasco na rodada passada, o Botafogo quer vencer o Coritiba para consolidar sua recuperação no Brasileirão. O time entra em campo na 15ª colocação, com 12 pontos, mas pode encerrar a rodada na metade de cima da tabela se superar os paranaenses.
Coritiba também tem escalação definida para encarar o Botafogo
Com três vitórias em cinco jogos até aqui como visitante, o alviverde paranaense quer manter o bom retrospecto fora de casa no Nilton Santos.
O técnico Fernando Seabra também confirmou a escalação, e o Coritiba encara o Botafogo neste domingo com Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista, Josué e Lucas Ronier; Breno Lopes e Pedro Rocha.
A arbitragem do jogo será de Davi de Oliveira Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (trio do Espírito Santo). O VAR ficará com Diego Pombo Lopez, da Bahia.
