menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo tem mudanças na escalação para encarar o Coritiba; veja time

Equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) no Nilton Santos

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
15:08
Botafogo confirmou escalação para enfrentar o Coritiba
imagem cameraBotafogo tentar embalar no Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Franclim Carvalho acaba de confirmar a escalação do Botafogo para o jogo com o Coritiba, a partir das 16h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. E com mudanças: o treinador fez quatro alterações em relação ao time que empatou na quinta-feira (9) com o Caracas.

continua após a publicidade

Entram no time o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, o volante Medina, o meia Barrera e o atacante Arthur Cabral

Assim, Franclim Carvalho definiu a escalação do Botafogo para o jogo com o Coritiba com Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Jhoan Hernández; Medina, Danilo e Montoro; Santi Rodríguez, Jordan Barrera e Arthur Cabral.

Vindo de vitória no clássico com o Vasco na rodada passada, o Botafogo quer vencer o Coritiba para consolidar sua recuperação no Brasileirão. O time entra em campo na 15ª colocação, com 12 pontos, mas pode encerrar a rodada na metade de cima da tabela se superar os paranaenses.

continua após a publicidade

Coritiba também tem escalação definida para encarar o Botafogo

Com três vitórias em cinco jogos até aqui como visitante, o alviverde paranaense quer manter o bom retrospecto fora de casa no Nilton Santos.

O técnico Fernando Seabra também confirmou a escalação, e o Coritiba encara o Botafogo neste domingo com Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista, Josué e Lucas Ronier; Breno Lopes e Pedro Rocha.

continua após a publicidade

A arbitragem do jogo será de Davi de Oliveira Lacerda, auxiliado por Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (trio do Espírito Santo). O VAR ficará com Diego Pombo Lopez, da Bahia.

Botafogo confirmou escalação para enfrentar o Coritiba
Botafogo está definido para a partida deste domingo, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias