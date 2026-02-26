Com a ausência de Yuri Alberto, lesionado, o técnico Dorival Júnior pode promover uma mudança de posição no setor ofensivo do Corinthians, e não se trata de Gui Negão ou Pedro Raul, mas Memphis Depay na função de camisa 9.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o São Bernardo, no último dia 15, e deve ficar fora dos gramados por até seis semanas. Neste período, o Alvinegro tem pelo menos um jogo decisivo: a semifinal do Paulistão.

Caso passe pelo Novorizontino no sábado (28) e avance à final, o camisa 9 ainda não estará à disposição da comissão técnica e, portanto, será importante ter mais opções nesta posição em busca do título estadual.

continua após a publicidade

Desde que o camisa 9 se lesionou, Vitinho e Gui Negão já foram escalados no ataque ao lado de Memphis. Dorival acredita que o holandês pode desempenhar a função de Yuri neste momento, assim como o atacante faz na Seleção da Holanda.

— Ele tem esse posicionamento na seleção da Holanda. Conhece esse setor, é um definidor nato, não tem motivo para não aproveitá-lo nessa posição. Ora com um, ora com dois atacantes — disse Dorival, durante entrevista coletiva após empate com o Cruzeiro.

continua após a publicidade

Memphis ainda não balançou as redes nestes oito jogos em que esteve em campo em 2026. Ele foi ausência nos cinco primeiros compromissos da temmporada por estar tratando um edema ósseo no joelho esquerdo e fazendo reequilíbrio muscular.

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o Novorizontino pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.