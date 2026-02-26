Domínguez inicia trabalho no Atlético-MG com missão de 'arrumar a casa' e retomar competitividade

Eduardo Domínguez inicia oficialmente seu trabalho à frente do Atlético nesta quinta-feira (26). O treinador argentino comanda seu primeiro treinamento na parte da tarde, na Cidade do Galo.

Conhecido como "El Barba", Domínguez acompanhou a delegação em Porto Alegre, onde assistiu à derrota por 2 a 1 para o Grêmio. O elenco retornou a Belo Horizonte na madrugada e, já nesta tarde, realiza atividades sob o comando do novo treinador, que inicia oficialmente sua trajetória no clube.

Paralelamente, o Atlético trabalha para regularizar a situação do técnico o quanto antes, permitindo que ele esteja apto a comandar a equipe à beira do campo. A expectativa é de que Domínguez faça sua estreia no duelo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, no domingo (1), às 18h, na Arena Independência.

Retomar a competitividade

O treinador argentino de 47 anos chega com a missão desafiadora de recolocar o Atlético no caminho da competitividade e dos bons resultados, algo que não tem acontecido nas últimas temporadas.

Nos dois anos mais recentes, o Galo foi competitivo nos torneios de mata-mata, alcançando três finais. No entanto, nos momentos decisivos, a equipe não conseguiu corresponder e terminou com o vice-campeonato em todas elas.

No Campeonato Brasileiro, por outro lado, o desempenho ficou abaixo do esperado. Tratada como prioridade secundária nas duas últimas temporadas, a competição expôs as fragilidades do time. O Atlético flertou com o rebaixamento em ambos os anos e terminou distante de uma vaga na Libertadores, objetivo estabelecido pela diretoria no início de cada temporada.

Para este ano, o objetivo é claro: não deixar o Brasileiro em segundo plano. A meta é realizar uma campanha equilibrada, garantir vaga no grupo que se classifica para a Libertadores e retornar à principal competição do continente após dois anos de ausência.

Missão de "arrumar" o Atlético

Um dos principais desafios de Domínguez será reorganizar a equipe e torná-la mais equilibrada. Um dos problemas mais evidentes do Atlético nas últimas temporadas é a fragilidade defensiva, justamente um dos pontos fortes do treinador argentino.

Domínguez se destaca pela montagem de equipes organizadas e sólidas defensivamente. Seu modelo de jogo parte da segurança na defesa, priorizando consistência, com poucos gols sofridos. Neste ano, pelo Estudiantes, sua equipe foi vazada apenas duas vezes em sete partidas.

O cenário no Atlético é bem diferente. Em 2026, o time sofreu 15 gols em 12 jogos e conseguiu passar ileso em apenas uma partida. Os erros defensivos têm sido recorrentes desde a última temporada, comprometendo a regularidade da equipe.

Diante desse contexto, Domínguez chega com a responsabilidade de fortalecer o setor mais vulnerável do time, ajustar o sistema defensivo e encontrar o equilíbrio necessário para que o Atlético volte a apresentar consistência e conquiste resultados mais sólidos ao longo da temporada.

O novo treinador do Galo mandou um recado à massa atleticana, confira: