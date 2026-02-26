Copa do Brasil: jogos desta quinta (26), horários e onde assistir ao vivo

A segunda fase da Copa do Brasil de 2026 tem sequência nesta quinta-feira (26) com apenas três jogos. Com equipes tradicionais, sendo uma da Série B, os duelos reforçam o carácter democrático da competição, conhecida por colocar frente a frente clubes de diferentes divisões e realidades financeiras.

Entre os atrativos da rodada estão as primeiras aparições de equipes que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. O Ceará entra em campo para encarar o Primavera, clube do interior de São Paulo. Outra equipe tradicional que entra em campo é a Portuguesa, que, após campanha positiva no Campeonato Paulista, quer prosseguir a boa fase na Copa do Brasil. A Lusa encara o Altos, do Piauí.

A premiação é um dos ingredientes que elevam a tensão. Quem avançar à terceira fase garante cota milionária: R$ 1,53 milhão para clubes da Série B e R$ 950 mil para os demais. Trata-se de um valor relevante no planejamento financeiro, especialmente para equipes de menor investimento, que veem na competição uma oportunidade de equilibrar as contas e ganhar visibilidade nacional. Os representantes da Série A, por sua vez, ingressam apenas em etapa posterior do torneio.

Assim como na fase anterior, os confrontos são disputados em jogo único, com mando definido por sorteio. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis, cenário que costuma ampliar o espaço para surpresas e manter o histórico de zebras da competição.

O Ceará encara o Primavera pela segunda fase da Copa do Brasil (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Confira os jogos desta quinta-feira pela Copa do Brasil:

20h - Ceará x Primavera - Prime Video (streaming)

21h - Operário-MT x Porto Velho

21h30 - Portuguesa x Altos-PI - SporTV e Premiere

Com clubes tradicionais e emergentes dividindo o protagonismo, a rodada promete fortes emoções e a possibilidade de novos capítulos marcantes na trajetória da competição mais imprevisível do calendário nacional.

