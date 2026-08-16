Vasco x Santos: entenda a rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes Jogadores não se cumprimentaram em Vasco x Santos

Vasco e Santos agitam a 23ª rodada do Brasileirão, neste domingo (16), em São Januário. Antes da partida começar, Neymar e Thiago Mendes não se cumprimentaram e reacenderam a rivalidade dos dois que vem desde quando ambos atuavam no futebol francês, em 2020.

No dia 13 de dezembro de 2020, em uma partida entre PSG e Lyon, Thiago Mendes acertou uma entrada dura por trás em Neymar nos minutos finais da partida, atingindo o tornozelo esquerdo do atacante. O atacante do PSG deixou o campo chorando e gerou preocupação imediata quanto à gravidade da lesão.

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Após exames, foi constatada uma entorse no tornozelo esquerdo com lesão ligamentar. Apesar de não ter havido fratura, Neymar ficou cerca de um mês afastado dos gramados. Thiago Mendes foi expulso diretamente após revisão do VAR.

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Pedido de desculpas

Nas redes sociais, no dia seguinte ao jogo, Thiago Mendes se pronunciou em um vídeo pedindo desculpas diretas a Neymar pelo ocorrido.

Na gravação, Mendes assegurou que, em hipótese alguma, teve a intenção de machucar o adversário. O jogador também elogiou o camisa 10, classificando-o como um dos melhores do mundo e destacando sua admiração pelo futebol do compatriota. O volante encerrou o pronunciamento desejando uma rápida recuperação para que Neymar volte a "trazer alegria ao torcedor".

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Neymar sofre lesão na partida entre PSG e Lyon (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Retorno da "rivalidade"

Quase seis anos depois da polêmica, Neymar e Thiago Mendes voltaram a se encontrar na partida entre Santos e Vasco, pelo primeiro turno do Brasileirão de 2026. Em campo, os jogadores discutiram e, na entrevista durante o intervalo, o jogador do Alvinegro Praiano disparou contra o adversário e revelou que "seria quebrado" mais uma vez.

— Sempre ele querendo arrumar confusão. Com todo respeito, é um babaca. Já me quebrou uma vez no Paris Saint-Germain e me prometeu hoje. Então vamos ver se ele é homem suficiente para me quebrar de novo — afirmou Neymar sobre Thiago Mendes.

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Neymar e Thiago Mendes protagonizaram confusão em Santos x Vasco (Foto: Reprodução)

Reencontro no segundo turno

Neste domingo (16), Vasco e Santos voltaram a se encontrar, dessa vez pela 23ª rodada do Brasileirão. Após o Hino Nacional e as trocas de flâmulas, Neymar e Thiago Mendes não se cumprimentaram.

Thiago Mendes ignorou Neymar na hora do cumprimento das equipes. pic.twitter.com/VievPWriQl — njdeprê - marlon (@njdmarlon) August 16, 2026

Zero cumprimento entre Neymar e Thiago Mendes! pic.twitter.com/artyQZyimz — Plantão Vascaíno (@plantaovascain0) August 16, 2026

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