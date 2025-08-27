Botafogo e Vasco da Gama protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol do Rio de Janeiro, conhecido como "Clássico da Amizade". Nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, os clubes lutam entre si pela vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Como Vasco x Botafogo virou o Clássico da Amizade

A denominação surgiu do relacionamento cordial entre as torcidas dos dois clubes brasileiros ao longo da história. O primeiro jogo oficial do Botafogo foi justamente contra o Vasco, em 1934, estabelecendo o início dessa relação diferenciada no futebol brasileiro.

Um episódio importante para a consolidação dessa amizade ocorreu em 1933, quando houve uma divisão no cenário futebolístico do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Botafogo, junto com Flamengo e São Cristóvão, permaneceu ao lado da Confederação Brasileira de Desportos (CDB, atual CBF), enquanto Vasco, Bangu, America e Fluminense fundaram a Liga Carioca de Football.

Em 1934, a CDB reconsiderou sua posição e aceitou as condições dos clubes dissidentes, que retornaram à principal entidade do futebol nacional. A boa relação entre os dirigentes de Vasco e Botafogo foi fundamental para realizar partidas nesse período conturbado, contribuindo para a reconciliação do futebol carioca.

Confronto de tradição

Ao longo dos anos, os confrontos entre o Glorioso e o Gigante da Colina produziram partidas memoráveis no Campeonato Carioca e em outras competições estaduais. Em 2001, o Vasco aplicou a maior goleada da história do clássico, vencendo por 7 a 0 pelo estadual, com Juninho Paulista e Romário responsáveis por cinco dos sete gols marcados.

O Botafogo registrou sua maior vitória sobre o rival em 1958, quando venceu por 5 a 0 durante o Torneio João Teixeira de Carvalho. As equipes já decidiram títulos em 15 ocasiões, todas em competições estaduais, sendo que 11 dessas finais aconteceram a partir da década de 1990.

Nas disputas decisivas, o Botafogo leva vantagem com nove conquistas contra seis do Vasco. O alvinegro venceu cinco Campeonatos Cariocas (1948, 1968, 1990, 1997 e 2018), três Taças Guanabara (1997, 2010 e 2013) e uma Taça Rio (2012).

O Vasco, por sua vez, conquistou dois Campeonatos Cariocas (2015 e 2016), duas Taças Guanabara (1965 e 1977) e duas Taças Rio (2017 e 2021). A final da Taça Guanabara de 1977, vencida pelo clube cruzmaltino, registrou um marco histórico de público com mais de 131 mil torcedores presentes no estádio.

A última decisão entre os dois clubes ocorreu em 2021, quando o Vasco saiu vitorioso na final da Taça Rio. Os jogos do "Clássico da Amizade" são realizados nos principais estádios do Rio, como Maracanã, São Januário e Nilton Santos.