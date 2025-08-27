Ancelotti diz que não gosta de ser chamado de ‘Professor’ e explica

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, concedeu entrevista para o portal UOL nos últimos dias. Durante os bate-papos, o italiano admitiu não gostar de ser chamado de 'Professor', mas aceita e até prefere que o chamem de "Míster". Ao jornalista do UOL, Ancelotti explicou;

- Eu gosto mais de ser chamado de "Míster". Professor me parece algo importante demais - explicou Ancelotti.

- Mas o senhor é muito importante! - indagou PVC.

- No futebol, pode ser... - disse o técnico.

Carlo Ancelotti treinando a Seleção Brasileira (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Após dois meses sem disputar uma partida oficial, o Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Depois, encara a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, cidade localizada a 4 mil metros de altitude. Já classificada para a próxima Copa do Mundo, a equipe ocupa a terceira posição na tabela de classificação.

Outros momento da entrevista de Ancelotti

🟢O futebol brasileiro

"Três coisas têm que ser levadas em consideração quando se fala do futebol brasileiro. As viagens que os clubes percorrem são muito longas, o calendário é muito apretado e o clima que não permite muita intensidade física no jogo, como na Europa. Mas, o Mundial de Clubes mostrou que as equipes brasileiras podem competir com as europeias."

⭐O talento natural

"Nesse momento a comissão técnica da Seleção observa mais de 70 jogadores para a Copa do Mundo. Também estamos observando a sub-15, sub-17 e a sub-20, que tem muitos jovem de muita qualidade. Eu acredito que o Brasil nunca terá problema de geração no futebol. Eu acredito que, no geral, o jogador brasileiro tem mais telento que os demais."