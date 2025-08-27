menu hamburguer
Torcedores do Flamengo escolhem substituto ideal para Alex Sandro, lesionado

Contra o Vitória, lateral deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo

Alex Sandro Flamengo
imagem cameraAlex Sandro em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
11:46
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com a confirmação do Flamengo de que o lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda, torcedores começaram a especular quem seria o substituto ideal. No X, internautas apontam uma solução caseira: Matías Vinã.

Matías Viña pode substituir Alex Sandro durante período de recuperação (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Internamente no Flamengo, a contusão de Alex Sandro é considerada leve. A lesão foi sentida durante o triunfo por 8 a 0 contra o Vitória no Maracanã mas já está em tratamento.

Alex Sandro tem pressa na recuperação pois, além de desfalcar o Flamengo, o jogador pode também ser cortado da Seleção Brasileira. Sua convocação foi anunciada por Carlo Ancelotti na última segunda-feira (25), para disputador os últimos compromissos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Alex Sandro foi o único do Flamengo convocado para a Seleção

Com a lesão na panturrilha esquerda, Alex Sandro deve ser cortado da lista de convocação da Seleção Brasileira. Ele foi o único jogador do time carioca convocado por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A comissão técnica da Canarinho já recebeu os dados constatados nos exames e definirá se o jogador será ou não cortado da lista de convocados.

