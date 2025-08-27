Ex-Seleção Brasileira crava eliminação do Corinthians na Copa do Brasil
Timão enfrenta o Athletico Paranaense pelas quartas de final do torneio
Leonardo, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 94, palpitou sobre o duelo do Corinthians na Copa do Brasil. O Timão enfrenta o Athletico Paranaense, às 21h30 desta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final do torneio.
No programa "Galvão e Amigos", da Band, Leonardo, ex-laterla esquerdo da Seleção Brasileira, cravou a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Ele apostou que o Furacão avancará para a semifinal do torneio.
Atualmente, Leonardo trabalha como dirigente. Como jogador, ele iniciou sua carreira no Flamengo e teve passagens por gigantes como Milan, Valência, Paris Saint Germain e São Paulo. Ele foi convidado especial do programa apresentado por Galvão Bueno.
Corinthians divulga relacionados para decisão pela Copa do Brasil
O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Athletico Paranaense na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (26), o clube alvinegro treinou no CT Dr. Joaquim Grava e viajou para Curitiba, onde será a partida pelas quartas de final da Copa do Brasil.
A principal novidade para o confronto é o retorno de Memphis. O atacante está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O camisa 10 do clube alvinegro não entra em campo desde o dia 6 de agosto, quando o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
Ainda há uma indefinição se o atleta inicia o confronto como titular. Memphis começou a transição física na segunda-feira (25). Uma preocupação da comissão técnica é o gramado sintético, piso em que o atacante se lesionou no duelo contra o Palmeiras.
O Corinthians terá desfalques para o confronto contra o Athletico Paranaense. André Carrillo, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Hugo, em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, José Martínez, com fratura na mão esquerda, e Yuri Alberto, também em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, não viajam com a delegação. O volante Raniele está fora por suspensão.
- Goleiro: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê
- Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Mtaheuzinho
- Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro
- Meias: André, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan
- Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis, Romero, Talles Magno e Vitinho
