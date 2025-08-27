Ex-Seleção Brasileira crava eliminação do Corinthians na Copa do Brasil

Leonardo, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 94, palpitou sobre o duelo do Corinthians na Copa do Brasil. O Timão enfrenta o Athletico Paranaense, às 21h30 desta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final do torneio.

continua após a publicidade

No programa "Galvão e Amigos", da Band, Leonardo, ex-laterla esquerdo da Seleção Brasileira, cravou a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. Ele apostou que o Furacão avancará para a semifinal do torneio.

➡️Europeus reagem à nova contratação do Vasco: ‘Algo está errado’

Atualmente, Leonardo trabalha como dirigente. Como jogador, ele iniciou sua carreira no Flamengo e teve passagens por gigantes como Milan, Valência, Paris Saint Germain e São Paulo. Ele foi convidado especial do programa apresentado por Galvão Bueno.

continua após a publicidade

Fora da Seleção Brasileira, Yuri Alberto deve ser titular do Corinthians na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Corinthians divulga relacionados para decisão pela Copa do Brasil

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Athletico Paranaense na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (26), o clube alvinegro treinou no CT Dr. Joaquim Grava e viajou para Curitiba, onde será a partida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A principal novidade para o confronto é o retorno de Memphis. O atacante está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O camisa 10 do clube alvinegro não entra em campo desde o dia 6 de agosto, quando o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda há uma indefinição se o atleta inicia o confronto como titular. Memphis começou a transição física na segunda-feira (25). Uma preocupação da comissão técnica é o gramado sintético, piso em que o atacante se lesionou no duelo contra o Palmeiras.

O Corinthians terá desfalques para o confronto contra o Athletico Paranaense. André Carrillo, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Hugo, em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, José Martínez, com fratura na mão esquerda, e Yuri Alberto, também em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, não viajam com a delegação. O volante Raniele está fora por suspensão.