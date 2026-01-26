menu hamburguer
Lancepédia

A história de Roberto Dinamite no Vasco: jogos, gols e estatísticas

O maior artilheiro cruz-maltino em números, longevidade e idolatria.

São Paulo (SP)
Dia 26/01/2026
07:31
Roberto Dinamite na inauguração de sua estátua em São Januário (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)
imagem cameraRoberto Dinamite comemora gol em São Januário, estádio onde construiu a maior artilharia da história do Vasco. (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)
Roberto Dinamite construiu uma relação simbólica com o Vasco da Gama ao longo de sua carreira.
Teve carreira de 22 temporadas, com 21 no Vasco, desafiando comparações pela longevidade e constância.
Protagonizou momentos importantes, sendo artilheiro em diferentes épocas e redefinindo padrões estatísticos.
Poucos jogadores na história do futebol brasileiro conseguiram estabelecer uma relação tão profunda, duradoura e simbólica com um único clube quanto Roberto Dinamite construiu com o Vasco da Gama. Revelado em São Januário no início da década de 1970, o centroavante não apenas se tornou ídolo: transformou-se em sinônimo do próprio clube, atravessando gerações, crises institucionais, mudanças táticas e transformações profundas no futebol brasileiro. O Lance! conta a história de Roberto Dinamite no Vasco.

A trajetória de Dinamite impressiona não só pela longevidade, mas sobretudo pela constância em alto nível. Foram mais de duas décadas de carreira profissional, sendo praticamente toda ela vestindo a camisa cruz-maltina, com números que desafiam comparações diretas. Em um futebol cada vez mais marcado por transferências rápidas e carreiras fragmentadas, sua permanência no Vasco construiu uma identidade rara, quase irrepetível.

Ao longo dos anos, Roberto Dinamite foi protagonista em diferentes contextos: do Vasco ofensivo e dominante dos anos 1970 ao clube mais competitivo e estratégico dos anos 1980 e início dos 1990. Mudaram companheiros, técnicos e sistemas de jogo, mas o camisa 10 — e depois camisa 11 — seguiu como referência técnica, goleadora e emocional dentro de campo.

Mais do que títulos ou gols isolados, sua história se consolidou pela soma de feitos acumulados. Dinamite redefiniu padrões estatísticos no futebol nacional, estabeleceu recordes que permanecem intactos décadas depois e ajudou a escrever algumas das páginas mais importantes da história vascaína.

A história de Roberto Dinamite no Vasco

Perfil e trajetória geral

Nascido Carlos Roberto de Oliveira, Roberto Dinamite foi revelado pelo Vasco em 1971, aos 17 anos, estreando de forma fulminante no clássico contra o Internacional, quando marcou um golaço no Maracanã. O apelido "Dinamite" surgiu imediatamente, simbolizando a força e o impacto de sua chegada ao futebol profissional.

Sua carreira profissional durou 22 temporadas, sendo 21 delas pelo Vasco. A única interrupção aconteceu no início dos anos 1980, quando teve uma breve passagem pelo Barcelona, retornando rapidamente ao clube carioca, onde consolidaria definitivamente sua condição de maior ídolo da história cruz-maltina.

Jogos e gols pelo Vasco

Os números de Roberto Dinamite pelo Vasco são absolutamente fora da curva, mesmo em padrões históricos globais.

  1. Jogos pelo Vasco: 1.110 partidas (oficiais e amistosos), recorde absoluto do clube
  2. Gols pelo Vasco: 708 gols, maior artilheiro da história vascaína
  3. Gols em São Januário: 184, recorde do estádio São Januário

Nenhum outro jogador conseguiu combinar tamanho volume de jogos com tamanha produtividade ofensiva vestindo a camisa do Vasco. Dinamite foi artilheiro em múltiplas temporadas, atravessando diferentes gerações do futebol brasileiro sem queda brusca de rendimento.

Recordes individuais históricos de Roberto Dinamite

Roberto Dinamite não é apenas um ídolo do Vasco; é um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro.

  1. Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro: 190 gols (1971–1992)
  2. Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca: entre 279 e 284 gols (dependendo da fonte estatística, todas com liderança isolada)

Nos clássicos, seu desempenho também foi excepcional:

  1. Contra o Flamengo: 27 gols
  2. Contra o Fluminense: 36 gols
  3. Contra o Botafogo: 25 gols

Esses números ajudam a explicar por que Dinamite é frequentemente lembrado como o maior "decisor" da história dos clássicos cariocas.

Estatísticas consolidadas da carreira (jogos oficiais)

Levantamentos estatísticos mais recentes, considerando apenas partidas oficiais por clubes e seleção, apontam:

  1. 850 jogos oficiais
  2. 512 gols marcados
  3. 157 assistências

Isso resulta em médias impressionantes:

  1. 0,63 gol por jogo
  2. 0,82 participação direta em gol por partida

Distribuição dos gols:

  1. 79 gols de falta
  2. 97 gols de pênalti
  3. 69 gols de cabeça

Além disso, Dinamite registrou:

  1. 23 hat-tricks (três gols em um jogo)
  2. 3 partidas com três assistências

Títulos conquistados por Roberto Dinamite no Vasco

Apesar de ser lembrado sobretudo pelos gols, Roberto Dinamite também acumulou conquistas relevantes, muitas delas com papel decisivo.

Títulos nacionais

  • Campeonato Brasileiro: 1974
    • Primeiro título brasileiro da história do Vasco, com Dinamite como protagonista da campanha

Títulos estaduais

  • Campeonato Carioca: 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992

Torneios e conquistas complementares

  • Taça Guanabara: 1976, 1977, 1986, 1987 e 1990
  • Troféu Ramón de Carranza: 1987 e 1988
  • Outros torneios internacionais e amistosos de prestígio disputados em excursões históricas do clube

