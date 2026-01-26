A história de Roberto Dinamite no Vasco: jogos, gols e estatísticas
O maior artilheiro cruz-maltino em números, longevidade e idolatria.
- Matéria
- Mais Notícias
Poucos jogadores na história do futebol brasileiro conseguiram estabelecer uma relação tão profunda, duradoura e simbólica com um único clube quanto Roberto Dinamite construiu com o Vasco da Gama. Revelado em São Januário no início da década de 1970, o centroavante não apenas se tornou ídolo: transformou-se em sinônimo do próprio clube, atravessando gerações, crises institucionais, mudanças táticas e transformações profundas no futebol brasileiro. O Lance! conta a história de Roberto Dinamite no Vasco.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A trajetória de Dinamite impressiona não só pela longevidade, mas sobretudo pela constância em alto nível. Foram mais de duas décadas de carreira profissional, sendo praticamente toda ela vestindo a camisa cruz-maltina, com números que desafiam comparações diretas. Em um futebol cada vez mais marcado por transferências rápidas e carreiras fragmentadas, sua permanência no Vasco construiu uma identidade rara, quase irrepetível.
Ao longo dos anos, Roberto Dinamite foi protagonista em diferentes contextos: do Vasco ofensivo e dominante dos anos 1970 ao clube mais competitivo e estratégico dos anos 1980 e início dos 1990. Mudaram companheiros, técnicos e sistemas de jogo, mas o camisa 10 — e depois camisa 11 — seguiu como referência técnica, goleadora e emocional dentro de campo.
Mais do que títulos ou gols isolados, sua história se consolidou pela soma de feitos acumulados. Dinamite redefiniu padrões estatísticos no futebol nacional, estabeleceu recordes que permanecem intactos décadas depois e ajudou a escrever algumas das páginas mais importantes da história vascaína.
A história de Roberto Dinamite no Vasco
Perfil e trajetória geral
Nascido Carlos Roberto de Oliveira, Roberto Dinamite foi revelado pelo Vasco em 1971, aos 17 anos, estreando de forma fulminante no clássico contra o Internacional, quando marcou um golaço no Maracanã. O apelido "Dinamite" surgiu imediatamente, simbolizando a força e o impacto de sua chegada ao futebol profissional.
Sua carreira profissional durou 22 temporadas, sendo 21 delas pelo Vasco. A única interrupção aconteceu no início dos anos 1980, quando teve uma breve passagem pelo Barcelona, retornando rapidamente ao clube carioca, onde consolidaria definitivamente sua condição de maior ídolo da história cruz-maltina.
Jogos e gols pelo Vasco
Os números de Roberto Dinamite pelo Vasco são absolutamente fora da curva, mesmo em padrões históricos globais.
- Jogos pelo Vasco: 1.110 partidas (oficiais e amistosos), recorde absoluto do clube
- Gols pelo Vasco: 708 gols, maior artilheiro da história vascaína
- Gols em São Januário: 184, recorde do estádio São Januário
Nenhum outro jogador conseguiu combinar tamanho volume de jogos com tamanha produtividade ofensiva vestindo a camisa do Vasco. Dinamite foi artilheiro em múltiplas temporadas, atravessando diferentes gerações do futebol brasileiro sem queda brusca de rendimento.
Recordes individuais históricos de Roberto Dinamite
Roberto Dinamite não é apenas um ídolo do Vasco; é um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro.
- Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro: 190 gols (1971–1992)
- Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca: entre 279 e 284 gols (dependendo da fonte estatística, todas com liderança isolada)
Nos clássicos, seu desempenho também foi excepcional:
- Contra o Flamengo: 27 gols
- Contra o Fluminense: 36 gols
- Contra o Botafogo: 25 gols
Esses números ajudam a explicar por que Dinamite é frequentemente lembrado como o maior "decisor" da história dos clássicos cariocas.
Estatísticas consolidadas da carreira (jogos oficiais)
Levantamentos estatísticos mais recentes, considerando apenas partidas oficiais por clubes e seleção, apontam:
- 850 jogos oficiais
- 512 gols marcados
- 157 assistências
Isso resulta em médias impressionantes:
- 0,63 gol por jogo
- 0,82 participação direta em gol por partida
Distribuição dos gols:
- 79 gols de falta
- 97 gols de pênalti
- 69 gols de cabeça
Além disso, Dinamite registrou:
- 23 hat-tricks (três gols em um jogo)
- 3 partidas com três assistências
Títulos conquistados por Roberto Dinamite no Vasco
Apesar de ser lembrado sobretudo pelos gols, Roberto Dinamite também acumulou conquistas relevantes, muitas delas com papel decisivo.
Títulos nacionais
- Campeonato Brasileiro: 1974
- Primeiro título brasileiro da história do Vasco, com Dinamite como protagonista da campanha
Títulos estaduais
- Campeonato Carioca: 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992
Torneios e conquistas complementares
- Taça Guanabara: 1976, 1977, 1986, 1987 e 1990
- Troféu Ramón de Carranza: 1987 e 1988
- Outros torneios internacionais e amistosos de prestígio disputados em excursões históricas do clube
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias