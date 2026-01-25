O atacante Marino Hinestroza desembarcou no Aeroporto do Galeão nas primeiras horas deste domingo (25) para iniciar sua trajetória no Vasco. Contratado junto ao Atlético Nacional, da Colômbia, o jogador falou com a imprensa ainda na chegada e destacou a felicidade por vestir a camisa cruzmaltina, além de ressaltar o peso do clube no cenário sul-americano.

Um dos principais fatores para o acerto, segundo o colombiano, foi a conversa direta com o técnico Fernando Diniz. Hinestroza revelou que o treinador entrou em contato após indicação de Johan Rojas, meia do Vasco, e apresentou o projeto esportivo, o que foi decisivo para sua escolha.

- O professor falou para mim como ia ser o processo e o que ele queria fazer comigo. Isso foi muito importante, porque nenhum outro time tinha falado comigo diretamente. Isso me deixou muito confiante. Foi determinante para eu decidir vir para cá - afirmou.

Antes de fechar com o Vasco, Hinestroza esteve próximo de ser anunciado pelo Boca Juniors, da Argentina, mas por conta de divergências entre o clube argetino e o Atlético Nacional o negócio não foi sacramentado.

O atacante também comentou sobre a responsabilidade de defender um clube de grande tradição. Vindo do Atlético Nacional, maior campeão colombiano, Hinestroza afirmou estar acostumado a vestir "camisas pesadas" e demonstrou confiança em seu desempenho no Brasil.

- Eu sei o que é jogar em um time grande. Vou ser a mesma pessoa que fui lá, mas acredito que posso melhorar ainda mais aqui. Eu sei que vou melhorar com o Diniz - disse.

Por fim, o jogador destacou que a presença de outros colombianos no elenco vascaíno deve facilitar sua adaptação ao futebol brasileiro. Hinestroza ressaltou o ambiente do grupo e projetou uma rápida integração.

- Eu acho que vou me divertir muito aqui. Tem uns companheiros muito bons, tem colombianos também. Isso é muito bom também pra mim, pra me adaptar muito mais rápido. Então eu acho que vou fazer o mesmo. Vou ser o Marino que era lá na Colômbia.

Marino Hinestroza em campo pela seleção colombiana (Foto: Reprodução/Instagram)

