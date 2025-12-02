Vasco perde em casa, e Mirassol vai à fase de grupos da Libertadores

Mesmo em casa e contando com apoio da torcida em São Januário, na noite desta terça-feira (2), o Vasco sucumbiu ao organizado Mirassol e perdeu pelo placar de 2 a 0, deixando o gramado aos gritos de "time sem vergonha". Com o resultado, a equipe do interior de São Paulo se classificou direto à fase de grupo da Libertadores 2026, com a quarta colocação garantida no Campeonato Brasileiro ao fim da 37ª rodada.

O Cruz-Maltino, por sua vez, fica de olho na rodada. Com 45 pontos na 11ª colocação, a equipe de Fernando Diniz está na zona de classificação para a Sul-Americana, mas ainda corre risco de rebaixamento.

Como foi Vasco x Mirassol

Com o gramado um pouco pesado devido à forte chuva horas antes do início da partida, o jogo ficou mais lento, com mais tempo para as equipes pensarem as ações. As primeiras ações foram equilibradas, com o Mirassol surpreendendo em transição pelo meio e o Vasco chegando na qualidade de Rayan e Andrés Gómez.

Foi um primeiro tempo de poucas chances claras criadas no terço final. O time comandado por Fernando Diniz buscou pressão na saída do paulistas, mas pouco conseguiu furar o bloqueio montado por Rafael Guanaes, que, do outro lado, respondia com toques curtos buscando evolução.

O Vasco cresceu no retorno do intervalo e levou perigo em chegadas com Rayan e Paulo Henrique, ambas pela direita. No entanto, Lucas Piton sofreu lesão no joelho esquerdo aos 18 minutos do segundo tempo e precisou ser substituído. Justamente pela esquerda, com Puma Rodríguez improvisado, o Mirassol subiu em contra-ataque com toques rápidos e Carlos Eduardo deixou Renato Marques livre na área para finalizar no cantinho de Léo Jardim e abrir o placar em São Januário aos 24.

Mirassol foi direto à fase de grupos da Libertadores ao bater o Vasco (Foto: PETER Illiciev/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Depois do gol sofrido, o Cruz-Maltino tomou conta do jogo. Coutinho passou a ter mais a bola para distribuição, e as entradas de David e Tchê Tchê deram mais dinâmica. David, aliás, foi quem levou mais perigo em finalização que passou raspando a trave esquerda de Walter, já depois dos 40 minutos. Mas valeu a máxima novamente: "Quem não faz, leva".

Aos 46, o Mirassol "fechou o caixão" do Vasco na Colina. Transição rápida pelo corredor central, Cristian para Carlos Eduardo nas costas de Robert Renan. O atacante saiu cara a cara com Jardim, driblou e tocou para o fundo da rede, classificando o time de São Paulo para a fase de grupos da Libertadores de 2026.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 2 MIRASSOL

37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: terça-feira, 2 de dezembro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

Gols: Renato Marques 24'/2ºT e Carlos Eduardo 46'/2ºT (MIR)

Cartões amarelos: Cuesta e Nuno Moreira (VAS); Neto Moura e Lucas Ramon (MIR)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Thiago Mendes (Tchê Tchê), Barros e Coutinho; Andrés Gómez (Vegetti), Nuno Moreira (David) e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Victor, Jemmes, Felipe Jonathan; Neto Moura (Yago Felipe), Danielzinho, Shaylon (Guilherme Marques); Negueba (Luiz Otávio), Alesson (Carlos Eduardo) e Renato Marques (Cristian). (Técnico: Rafael Guanaes).