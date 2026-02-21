Vasco x Fluminense: Diniz leva a melhor no retrospecto contra Zubeldía
O ano 2025 foi melhor para o treinador do Gigante da Colina
- Matéria
- Mais Notícias
Vasco e Fluminense abrem neste domingo (22) a semifinal do Campeonato Carioca em cenários completamente distintos na temporada. De um lado, o Tricolor das Laranjeiras vive fase empolgante sob o comando de Luis Zubeldía. Do outro, o Cruz-Maltino tenta reencontrar o caminho das vitórias e ganhar confiança no momento decisivo do estadual.
Relacionadas
- Fora de Campo
União Cruzmaltina, escola de samba ligada à torcida do Vasco, desfila nesta sexta
Fora de Campo20/02/2026
- Vasco
Vasco inicia 2026 sem seus três principais artilheiros da última temporada
Vasco20/02/2026
- Futebol Nacional
Vasco leva vantagem sobre o Fluminense em mata-matas no século
Futebol Nacional20/02/2026
Desde que assumiu o Fluminense, em setembro de 2025, Zubeldía conseguiu dar nova identidade à equipe. Em 2026, o Tricolor soma apenas uma derrota em 10 partidas, com oito vitórias e um empate, números que reforçam o bom início de temporada e credenciam o time como forte candidato ao título carioca.
Já o Vasco atravessa período mais irregular. Também com 10 jogos disputados na temporada, a equipe venceu três, empatou quatro e perdeu três. No Campeonato Brasileiro, o início ainda não foi animador: duas derrotas e uma vitória, cenário que aumenta a pressão para uma boa atuação no clássico.
Retrospecto equilibrado entre os treinadores
Se dentro de campo os momentos são diferentes, o histórico do confronto entre Fernando Diniz e Zubeldía mostra equilíbrio. Em sete partidas disputadas entre os técnicos, Diniz leva vantagem com quatro vitórias, contra três do argentino.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Em 2025, além dos duelos à frente do Fluminense, o último jogo de Zubeldía comandando o São Paulo terminou com derrota por 3 a 1 para o Vasco de Fernando Diniz, no Morumbis. O revés culminou no pedido de demissão do argentino logo após a partida.
➡️ Olheiro Lance!: saída de Coutinho abre espaço na folha do Vasco; veja opções para reposição
Curiosamente, até aquele momento o retrospecto favorecia Zubeldía. Ele havia vencido duas das três partidas contra equipes dirigidas por Diniz, e a única derrota aconteceu em um confronto eliminatório no qual seu então clube, o Lanús, avançou sobre o São Paulo dentro do Morumbis.
Clássico decisivo e clima de respeito
Às vésperas de dois novos duelos entre os treinadores, o histórico apertado adiciona ainda mais tempero ao clássico.
➡️ SOD Capital é a única que negocia maior fatia do potencial construtivo do Vasco
O confronto promete equilíbrio tático e intensidade, características marcantes das equipes comandadas pelos dois treinadores. Para o Fluminense, a meta é confirmar a boa fase e abrir vantagem na semifinal. Para o Vasco, a partida representa a oportunidade ideal de virar a chave na temporada e ganhar fôlego em meio às cobranças.
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias