Vasco inicia 2026 sem seus três principais artilheiros da última temporada

A saída dos três principais artilheiros de 2025 marca uma mudança profunda no setor ofensivo do Vasco para a temporada 2026. O Gigante da Colina perdeu nada menos que 61,7% dos gols da última temporada com as despedidas de Pablo Vegetti, Rayan e Philippe Coutinho.

Trio decisivo dá adeus

Em 2025, o trio foi determinante para o desempenho ofensivo cruz-maltino:

Vegetti: 27 gols em 65 jogos Rayan: 20 gols em 58 jogos Coutinho: 11 gols em 56 jogos

A saída dos três jogadores representa um impacto direto na produção ofensiva. Agora, o Vasco busca alternativas internas e aposta na adaptação dos reforços para suprir a lacuna deixada.

Ineficiência preocupa em 2026

Se em 2025 a equipe comandada por Fernando Diniz já havia sido criticada pela ineficiência em determinadas partidas, o cenário atual é ainda mais alarmante. Em 2026, o Vasco precisou de 178 finalizações para marcar apenas 12 gols até o momento — número que escancara a dificuldade de conversão.

A falta de um goleador consolidado tem pesado, e o time ainda busca equilíbrio entre volume ofensivo e efetividade.

Novas esperanças para o ataque

Com a reformulação no elenco, alguns nomes surgem como alternativas para liderar o setor ofensivo:

Claudio Spinelli: 28 gols em 51 jogos Nuno Moreira: 11 gols em 56 jogos Brenner: 8 gols em 21 jogos Marino Hinestroza: 7 gols em 56 jogos Johan Rojas: 4 gols em 36 jogos David: 2 gols em 31 jogos Matheus França: 1 gol em 28 jogos Adson: nenhum gol em 16 jogos

Spinelli marcou seu primeiro gol pelo Vasco contra o Volta Redonda (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

Entre eles, Claudio Spinelli desponta como a principal esperança de gols. O atacante balançou as redes 28 vezes em 51 partidas na última temporada — número superior ao de Vegetti em 2025. O gol oportunista contra o Volta Redonda no último sábado (14) reforça a expectativa de que possa assumir o protagonismo ofensivo.

Já Nuno Moreira, que marcou 11 gols — mesma quantidade de Coutinho — aparece como o jogador do elenco atual com melhor desempenho na última temporada pelo Vasco.

Desafio de reconstrução

A reformulação ofensiva é um dos grandes desafios do Vasco para 2026. Sem seus três principais artilheiros, o clube aposta na força coletiva e na adaptação dos reforços para retomar o caminho das vitórias.

O sucesso da temporada passa, inevitavelmente, pela capacidade de transformar volume em gols. Caso contrário, o Gigante da Colina poderá enfrentar um ano de dificuldades ainda maiores do que o anterior.

