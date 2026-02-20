Vasco leva vantagem sobre o Fluminense em mata-matas no século

Às vésperas de mais uma semifinal de Campeonato Carioca, o retrospecto recente em confrontos eliminatórios coloca o Vasco em vantagem sobre o Fluminense no século XXI. Desde 2001, os rivais se enfrentaram 17 vezes em mata-matas, com superioridade cruz-maltina tanto em resultados quanto em classificações.

No recorte geral, o Vasco soma nove vitórias, contra três do Fluminense, além de cinco empates. O aproveitamento vascaíno é de 63%, enquanto o tricolor aparece com 27%. Em gols marcados, o equilíbrio é maior: 22 do Vasco contra 19 do Fluminense.

Quando o assunto é avanço de fase, a diferença também aparece. O Vasco levou a melhor em nove oportunidades e garantiu a classificação, enquanto o Fluminense avançou em quatro confrontos.

O cenário ganha ainda mais relevância diante do reencontro nas semifinais do Carioca de 2026. O primeiro jogo será neste domingo (22), às 18h, no Estádio Nilton Santos. A volta está marcada para o dia 1º de março, no Maracanã. Diferentemente das quartas de final, a decisão será em jogos de ida e volta, sem vantagem para nenhum dos lados. Em caso de empate no agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

O clássico também carrega memória recente. No último mata-mata entre os clubes, o Fluminense foi eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, em um confronto decidido nos detalhes.

Agora, apesar do retrospecto desfavorável no século, o Fluminense chega embalado por uma sequência positiva em 2026. Já o Vasco vive momento conturbado e tenta transformar a tradição recente em mata-matas contra o rival em trunfo para buscar mais uma classificação.

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo