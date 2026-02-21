Fortaleza e Ferroviário se enfrentam neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT (YouTube), da TVC Esporte (YouTube) e do Jogada (redes sociais).

No jogo de ida, o Fortaleza venceu por 2 a 0. Bareiro e Vitinho marcaram os gols do time, que fica com a vaga mesmo se perder por um gol de diferença.

Ficha do jogo FOR FER Semifinal Campeonato Cearense Data e Hora Sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 17h (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Luciano da Silva Miranda Filho (CE) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE) Var Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE) Onde assistir Canal GOAT (YouTube), TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

Quem avançar terá pela frente, na decisão, o classificado de Ceará x Floresta. O Alvinegro triunfou por 3 a 0 no jogo de ida.

Histórico do confronto

Fortaleza e Ferroviário já duelaram 89 vezes. São 47 vitórias para o Leão, 16 para o clube coral e 26 empates no retrospecto.

O Leão busca uma vaga na final para interromper a sequência de títulos do Ceará, que vem de um bicampeonato.

Partida entre Ferroviário e Fortaleza, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

➡️ Ingressos de Fortaleza x Ferroviário estão à venda: veja preços e onde comprar

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Ferroviário

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FERROVIÁRIO

CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube), TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Kayke e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

FERROVIÁRIO: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Pereira.