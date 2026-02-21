Fortaleza x Ferroviário: onde assistir ao vivo e escalações do jogo no Campeonato Cearense
Jogo deste sábado (21) acontece pela volta da semifinal
Fortaleza e Ferroviário se enfrentam neste sábado (21), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT (YouTube), da TVC Esporte (YouTube) e do Jogada (redes sociais).
No jogo de ida, o Fortaleza venceu por 2 a 0. Bareiro e Vitinho marcaram os gols do time, que fica com a vaga mesmo se perder por um gol de diferença.
Ficha do jogo
Quem avançar terá pela frente, na decisão, o classificado de Ceará x Floresta. O Alvinegro triunfou por 3 a 0 no jogo de ida.
Histórico do confronto
Fortaleza e Ferroviário já duelaram 89 vezes. São 47 vitórias para o Leão, 16 para o clube coral e 26 empates no retrospecto.
O Leão busca uma vaga na final para interromper a sequência de títulos do Ceará, que vem de um bicampeonato.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Ferroviário
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X FERROVIÁRIO
CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: sábado, 21 de fevereiro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube), TVC Esporte (YouTube) e Jogada (redes sociais)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)
🖥️ VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino, Kayke e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.
FERROVIÁRIO: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, Brayan e Thalisson; Yair Mena, Jefinho e Kiuan. Técnico: Nuno Pereira.
