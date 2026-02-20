União Cruzmaltina, escola de samba ligada à torcida do Vasco, desfila nesta sexta

Na Marquês de Sapucaí desfilam as agremiações do Grupo Especial e Série Ouro, mas é na estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte da cidade, onde desfila a União Cruzmaltina, Série Bronze.

Fundada por torcedores do Vasco em 2019, a União Cruzmaltina leva para este ano o enredo "A parábola de Miguel: o homem da Camisa Preta". A escola será a 9ª a se apresentar na 1ª Noite da Série Bronze, na sexta-feira (20).

Ao contrário de São Paulo, que possui escolas de samba ligadas ao futebol há vários anos, as agremiações do Rio ligadas aos clubes são mais novas.

União Cruzmaltina desfila nesta sexta-feira (20) (Foto: Reprodução/Instagram)

União Cruz Maltina detalha Enredo para 2026

Enredo: "A parábola de Miguel: o homem da Camisa Preta".

"Celebramos a trajetória de um personagem forjado na rua, na astúcia, na coragem e no código próprio de quem nunca aceitou ser menor que seu destino. Miguel Camisa Preta é mais que malandragem: é liderança, é identidade carioca, é mito popular que atravessa o tempo entre o sagrado e o profano.

Assumimos essa parceria com respeito, consciência e valentia. Não para julgar, mas para contar — porque o samba também é memória, é voz do povo e é território de honra.

Que se abra a roda.

Que se erga o pavilhão.

Porque quando a história encontra o samba, nasce um campeão.

Miguel Camisa Preta vive.

A Cruzmaltina canta.

E o Carnaval vai ouvir."