menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

União Cruzmaltina, escola de samba ligada à torcida do Vasco, desfila nesta sexta

Agremiação desfila na estrada Intendente Magalhães

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/02/2026
09:00
União Cruz-Maltina
imagem cameraUnião Cruzmaltina desfila na estrada Intendente Magalhães (Foto: Montagem/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na Marquês de Sapucaí desfilam as agremiações do Grupo Especial e Série Ouro, mas é na estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte da cidade, onde desfila a União Cruzmaltina, Série Bronze.

continua após a publicidade

Fundada por torcedores do Vasco em 2019, a União Cruzmaltina leva para este ano o enredo "A parábola de Miguel: o homem da Camisa Preta". A escola será a 9ª a se apresentar na 1ª Noite da Série Bronze, na sexta-feira (20).

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao contrário de São Paulo, que possui escolas de samba ligadas ao futebol há vários anos, as agremiações do Rio ligadas aos clubes são mais novas.

continua após a publicidade
União Cruzmaltina desfila nesta sexta-feira (20) (Foto: Reprodução/Instagram)
União Cruzmaltina desfila nesta sexta-feira (20) (Foto: Reprodução/Instagram)

🏆Campeões com a Viradouro, Mestre Ciça e Juliana Paes levaram Vasco à Sapucaí

Assista ao vivo

União Cruz Maltina detalha Enredo para 2026

Enredo: "A parábola de Miguel: o homem da Camisa Preta".

"Celebramos a trajetória de um personagem forjado na rua, na astúcia, na coragem e no código próprio de quem nunca aceitou ser menor que seu destino. Miguel Camisa Preta é mais que malandragem: é liderança, é identidade carioca, é mito popular que atravessa o tempo entre o sagrado e o profano.

Assumimos essa parceria com respeito, consciência e valentia. Não para julgar, mas para contar — porque o samba também é memória, é voz do povo e é território de honra.

continua após a publicidade

Que se abra a roda.
Que se erga o pavilhão.
Porque quando a história encontra o samba, nasce um campeão.

Miguel Camisa Preta vive.
A Cruzmaltina canta.
E o Carnaval vai ouvir."

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias