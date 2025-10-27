Tropeços mudam probabilidades de título de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão; confira
Rubro-Negro foi derrotado pelo Fortaleza, enquanto Alviverde empatou com o Cruzeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Os dois grandes candidatos ao título do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, não venceram na 30ª rodada. Enquanto o Rubro-Negro foi derrotado pelo então vice-lanterna Fortaleza, o Alviverde empatou em casa com o Cruzeiro, terceiro colocado, que ainda tem chances remotas de levantar o troféu. Agora um ponto atrás, o clube carioca se deu pior no fim de semana. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (MG), as chances de vitória palmeirenses passaram de 48,7% para 54,2%. As flamenguistas, por sua vez, diminuíram de 48,4% para 41,4%.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras
A equipe mineira não viu grandes mudanças no cenário após o empate no Allianz Parque: o Cruzeiro passa a ter 2,9% de chances de título. Apesar de apenas quatro pontos atrás do Flamengo, o time comandando por Leonardo Jardim já disputou uma partida a mais.
A universidade federal também prevê que o time que alcançar a marca de 75 pontos terá mais chances de levantar o troféu do que ficar sem. Para isso, o Palmeiras precisaria de 13 pontos nos nove últimos jogos - quatro vitórias e um empate, por exemplo.
Tabelas e retrospectos de Flamengo e Palmeiras
Abaixo, veja os nove jogos derradeiros dos candidatos ao título no Brasileirão, assim como os retrospectos recentes contra cada um dos adversários.
Tabela do Flamengo
- 29/10: Racing x Flamengo -
x Sport (mandante) - 01/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate
Últimos 5 jogos (mandante): 5 vitórias
x São Paulo (visitante) - 05/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Santos (mandante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas
- 10/11: Início da Data Fifa -
x Sport (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
- 18/11: Fim da Data Fifa -
x Fluminense (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas
x Bragantino (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 29/11: Final da Libertadores -
x Atlético-MG (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates
Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Mirassol (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou
➡️ Simule os jogos de Flamengo e Palmeiras até o fim do Brasileirão
Tabela do Palmeiras
- 30/10: Palmeiras x LDU -
x Juventude (visitante) - 02/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 5 vitórias
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
x Santos (mandante) - 06/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
x Mirassol (visitante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 10/11: Início da Data Fifa -
x Santos (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 18/11: Fim da Data Fifa -
x Atlético-MG (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates
x Fluminense (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- 29/11: Final da Libertadores -
x Grêmio (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
x Vitória (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias