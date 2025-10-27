Os dois grandes candidatos ao título do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras, não venceram na 30ª rodada. Enquanto o Rubro-Negro foi derrotado pelo então vice-lanterna Fortaleza, o Alviverde empatou em casa com o Cruzeiro, terceiro colocado, que ainda tem chances remotas de levantar o troféu. Agora um ponto atrás, o clube carioca se deu pior no fim de semana. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (MG), as chances de vitória palmeirenses passaram de 48,7% para 54,2%. As flamenguistas, por sua vez, diminuíram de 48,4% para 41,4%.

A equipe mineira não viu grandes mudanças no cenário após o empate no Allianz Parque: o Cruzeiro passa a ter 2,9% de chances de título. Apesar de apenas quatro pontos atrás do Flamengo, o time comandando por Leonardo Jardim já disputou uma partida a mais.

A universidade federal também prevê que o time que alcançar a marca de 75 pontos terá mais chances de levantar o troféu do que ficar sem. Para isso, o Palmeiras precisaria de 13 pontos nos nove últimos jogos - quatro vitórias e um empate, por exemplo.

Jogadores de Palmeiras e Cruzeiro discutem com árbitro durante empate; Flamengo também não venceu na rodada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Tabelas e retrospectos de Flamengo e Palmeiras

Abaixo, veja os nove jogos derradeiros dos candidatos ao título no Brasileirão, assim como os retrospectos recentes contra cada um dos adversários.

Tabela do Flamengo

- 29/10: Racing x Flamengo -

x Sport (mandante) - 01/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate

Últimos 5 jogos (mandante): 5 vitórias

x São Paulo (visitante) - 05/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Santos (mandante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas

- 10/11: Início da Data Fifa -

x Sport (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

- 18/11: Fim da Data Fifa -

x Fluminense (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas

x Bragantino (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 29/11: Final da Libertadores -

x Atlético-MG (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates

Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Mirassol (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou

Tabela do Palmeiras

- 30/10: Palmeiras x LDU -

x Juventude (visitante) - 02/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 5 vitórias

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

x Santos (mandante) - 06/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

x Mirassol (visitante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 10/11: Início da Data Fifa -

x Santos (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 18/11: Fim da Data Fifa -

x Atlético-MG (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates

x Fluminense (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- 29/11: Final da Libertadores -

x Grêmio (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

x Vitória (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota