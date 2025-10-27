Fuchs comenta desempenho contra times do G6 e diz que Palmeiras vai buscar goleada na Libertadores

Os resultados negativos contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro não abalam diretamente a equipe do Palmeiras. Após o empate sem gols com o Cruzeiro, no Allianz Parque, o zagueiro Bruno Fuchs revelou que são jogos mais difíceis e que no final, vence quem somar mais pontos independentemente contra a equipe que for.

- São jogos difíceis como todos os outros, mas no Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. O campeão vai ser quem somar mais pontos, não quem somar mais pontos contra o G6, é quem somar mais pontos nas 38 rodadas, hoje na 30ª rodadas somos os líderes, ou seja, sinal de quem temos mais pontos que todos os outros times. Obviamente vamos querer ganhar do G6, mas são jogos mais difíceis, mais pegados - disse Bruno Fuchs, após o empate do Palmeiras com o Cruzeiro.

Líder do Brasileirão com 62 pontos, um a mais que o vice-líder Flamengo, o time de Abel Ferreira volta suas forças para a Libertadores. O jogo contra a LDU, do Equador, válido pela volta da semifinal, será muito importante, já que o Palmeiras precisa reverter um placar negativo de 3 a 0 para avançar à decisão. Fuchs acredita que o time tem boas chances de conseguir o feito inédito.

- O Palmeiras sempre foi um time de uma defesa muito forte, obviamente que recentemente tomamos gols evitáveis, mas tomamos. Hoje, felizmente, não sofremos, é mérito do time e do Carlos Miguel que fez boas defesas. Acertar esses detalhes, sabemos que quinta-feira se a gente não tomar gol, a gente precisa fazer pelo menos três ou quatro para passar direto. E é o que a gente vai buscar - finalizou.

