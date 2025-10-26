Com arbitragem confusa, líder Palmeiras empata com Cruzeiro no Brasileirão
Com o resultado no Allianz Parque, Verdão abre um ponto de vantagem na liderança, enquanto a Raposa segue em terceiro
A arbitragem mais uma vez foi assunto de uma partida do Campeonato Brasileiro. No empate sem gols entre Palmeiras e Cruzeiro, na noite deste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada, lances polêmicos aconteceram dos dois lados, e a partida teve expulsão, chuva de cartões, lance de possível vermelho e gol anulado para os donos da casa. Apesar disso, o time comandado por Abel Ferreira segue na liderança, agora com 62 pontos, enquanto a Raposa é a terceira, com 57.
Como foi o jogo?
Enquanto os visitantes entraram com força máxima, Abel Ferreira fez algumas alterações. Piquerez, suspenso, deu lugar a Jefté, enquanto Aníbal, com edema na panturrilha, viu Bruno Fuchs entrar como volante. Por fim, Mauricio na vaga de Veiga.
Como já era de se esperar, o primeiro tempo começou frenético e repleto de faltas. Empurrado pela força de 40 mil torcedores, Andreas Pereira foi quem teve a primeira chance, aos 2 minutos, mas arriscou de longe e viu a bola desviar no meio do caminho antes de sair.
Jogadores dos dois times chegavam forte na bola e, aos 15 minutos, o primeiro lance polêmico. Gustavo Gómez foi forte em uma dividida com Wanverson, acertou a bola antes e depois a perna do cruzeirense, que precisou ser substituído. Após checagem no VAR, a arbitragem amarelou o capitão palmeirense.
Enquanto isso, a Raposa também não poupava as faltas, e quem mais sofria era Vitor Roque. Fabricio Bruno, que já tinha sido advertido, acabou sofrendo falta dura do jogador e a arbitragem nada marcou. Enquanto o Palmeiras tentava se armar no meio, o Cruzeiro abusava das faltas para parar as jogadas dos mandantes, e o jogo ficava cada vez mais truncado.
Até os 36 minutos, poucos chutes perigosos e chuvas de cartão: cinco. Na melhor chance, Arroyo cobrou falta no canto esquerdo de Carlos Miguel, que voou para fazer a defesa. Aos 44, Vitor Roque aparecia na frente sozinho e, cercado por três, acabou no chão, pediu a falta e o árbitro mandou seguir. Após o lance, Magu, preparador físico do Palmeiras, acabou expulso por reclamação. Aos 48, Mauricio mandou por cima da meta, e o jogo foi tenso do início ao fim da primeira etapa.
No segundo tempo, apenas Abel Ferreira fez uma alteração. Sacou Felipe Anderson para colocar Sosa e tentar deixar o time mais ofensivo. E, no primeiro lance, muita reclamação dos jogadores do Palmeiras. Após escanteio, Murilo disputou a bola no alto e depois ficou com ela na área para tentar cruzamento rasteiro, que Villalba cortou e bateu o braço na bola. Apesar disso, o árbitro mandou seguir.
A Raposa ensaiava algumas jogadas pelos lados e, aos 10, a bola sobrou para Arroyo dentro da área para finalizar forte, mas viu Carlos Miguel fazer outra boa defesa. Aos 14, gol anulado do Palmeiras. Após cruzamento, Flaco cabeceou para o gol, Cássio segurou e soltou a bola, enquanto Sosa aproveitou o rebote para chutar para o fundo do gol. A arbitragem assinalou falta do argentino em Fabrício Bruno na jogada.
Aos 23, foi a vez de Bruno Rodrigues deixar com Mauricio, que invadiu a área e finalizou por cima. Três minutos depois, Allan puxou contra-ataque em jogava individual incrível, dei, xando várioas marcadores para trás, mas Fabrício Bruno, que já tinha cartão, cometeu a falta perigosa e acabou expulso.
Com um a mais, o Verdão passou a ter mais posse de bola e tentou abrir o marcador com Andreas Pereira e também Sosa, mas foi aos 40 que Raphael Veiga levou mais perigo ao gol adversário. Quase nos acréscimos, a partida ainda ficou alguns minutos parada após Cássio ser atingido por uma garrafa, e ainda deu tempo de Carlos Miguel fazer uma bela defesa com os pés, mas não deu mais tempo, o duelo terminou empatado sem gols na arena palmeirense.
O que vem por aí?
Agora, o Verdão volta suas forças 100% para o segundo jogo da semifinal da Libertadores, marcado para quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e que vale vaga na grande decisão do torneio continental. Para avançar, o Palmeiras precisará reverter o resultado negativo de 3 a 0 do primeiro jogo, ou seja, vencer por quatro gols de diferença. Se vencer por três, a vaga será decidida nos pênaltis, enquanto qualquer placar menor que esse ou derrota, o time brasileiro estará eliminado.
O Cruzeiro, por sua vez, volta a campo no sábado (1°), para receber o Vitória, às 16h (de Brasília), no Estádio do Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0 X 0 CRUZEIRO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
🥅 Gols: -;
🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Khellven (PAL); Fabrício Bruno, Lucas Romero, Villalba, Kaiki e Lucas Silva (CRU);
🔴 Cartão vermelho: Magu (preparador físico do Palmeiras) e Fabrício Bruno (CRU);
🟨 Árbitro: Rafael Klein (RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS);
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Fuchs (Raphael Veiga), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson (Sosa); Flaco López (Bruno Rodrigues) e Vitor Roque (Allan).
CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Kaio Jorge e Wanderson (Arroyo) (Jonathan Jesus).
